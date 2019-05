118. Rathauskonzert

Brilon-Totallokal: Die „Liebe zur Musik“ war bei den 15-Jahre jungen Musikerinnen Franziska Dietrich (li.) und Lisette Dietrich nicht nur Name ihres Programmes, sondern bei den begeisterten Besuchern des gut besuchten 18. Rathauskonzertes am Sonntag, 5. Mai 2019 auch spürbar zu erleben

brilon-totallokal: Die „Liebe zur Musik“ war bei den 15-Jahre jungen Musikerinnen Franziska Dietrich (li.) und Lisette Dietrich nicht nur Name ihres Programmes, sondern bei den begeisterten Besuchern des gut besuchten 18. Rathauskonzertes am Sonntag, 5. Mai 2019 auch spürbar zu erleben. Mit Violoncello & Klavier nahmen die trotz gleichen Nachnamen nicht miteinander verwandten Schülerinnen aus Hamm und Altenbüren, die sich in der Musikakademie Bad Fredeburg kennengelernt haben, ihre Gäste mit auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Musikgeschichte. Sie spielten bekannte Stücke von Bach, van Beethoven, Chopin, Picinetti, Fauré, Debussy und Trowell. Das Publikum honorierte die musikalischen Leistungen mit langem Applaus. Foto: privat

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

