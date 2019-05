Gedankenaustausch mit Bürgermeister und „Hansechefin“

Brilon-Totallokal: „Ehrbare Kaufleute“ der Wirtschaftshanse in Brilon zu Gast

brilon-totallokal: Brilon/Herford, 7. Mai 2019. Der neugewählte Vorstand der Wirtschaftshanse traf sich auf seiner konstituierenden Sitzung in der Hansestadt Brilon, die im kommenden Jahr die Internationalen Hansetage vom 4. bis 7. Juli 2020 ausrichtet. Im Rahmen eines Workshops plante der neue Vorstand zusammen mit engagierten Mitgliedern die künftige Ausrichtung seines Netzwerkes. Die Wirtschaftshanse möchte sich zudem im Rahmen des Wirtschaftskongresses, den ihr Mitglied, die Wirtschaftsförderung Brilon BTW, während der Hansetage veranstaltet, präsentieren und mit teilnehmenden Unternehmen ins Gespräch kommen. „Unser hanseatischer Codex, zu dem wir uns als Mitglied verpflichten, schafft eine Vertrauensbasis, die uns von anderen Netzwerken unterscheidet. Sie ist Türöffner für Kontakte, auch wenn man sich noch nicht persönlich kennt“, sagt Marion Köhn, Vorsitzende der Wirtschaftshanse.

Am Vorabend des Workshops trafen sich die Teilnehmer mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Ute Hartmann, Projektleiterin der Hansetage, in der Destillerie 1113 von Thomas Fiedlerzum Gedankenaustausch. „Die Werte des ehrbaren Kaufmanns ins Geschäftsleben der Neuzeit zu transportieren und zu leben, passt ausgezeichnet zu uns in Brilon“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Genau aus diesem Grund ist unsere Wirtschaftsförderung engagiertes Mitglied in der Wirtschaftshanse.“

Thomas Fiedler, Inhaber der Destillerie 1113 begeisterte sich ebenfalls für die Ideen der Wirtschaftshanse und für ihren Ehrencodex und trat als neues Mitglied dem Netzwerk bei.

Innerhalb der Workshops beschlossen die Teilnehmer, künftig regional präsenter zu sein, um so auch die Mitglieder vor Ort zu unterstützen. So will die Wirtschaftshanse in diesem Jahr auch noch in Zwolle/Niederlande und in Lübeck zu Gast sein, um mit dortigen Unternehmen ins Gespräch zu kommen und über hanseatische Werte in der modernen Geschäftswelt zu diskutieren..

Dem neuen Vorstand gehören an: Marion Köhn/Vlotho (Vorsitzende), Wolfgang Stoltmann/Wedemark (2. Vorsitzender), Sabine Tjørnelund/Bielefeld (Geschäftsführung), Thomas Homrich/Lübeck, Stefan Moritz/Buxtehude, Dirk Tolkemitt/Lemgo und Wibo van Wier/Zwolle.

BU.: Mitglieder und Vorstand der Wirtschaftshanse trafen sich mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Ute Hartmann, Projektleiterin der Hansetage, zum Gedankenaustausch in der Destillerie 1113 in Brilon-Nehden.

Quelle: Sabine Tjørnelund, Wirtschaftsbund HANSE e.V.

Hintergrund : Die Mitglieder im Wirtschaftsbund Hanse, dem europaweiten Netzwerk für Unternehmer und Wirtschaftsakteure, lassen die traditionellen Werte der ehrbaren Kaufleute wieder aufleben: Qualität, Vertrauen und Fairness in den Geschäftsbeziehungen. Das Ziel ist das gleiche wie schon vor Jahrhunderten: Durch Vertrauen und klare Regeln soll der internationale Handel gefördert werden. Zudem können die Mitglieder ihre Stärken gemeinsam ausspielen: Durch die Verbindung aus Kommunen und Wirtschaftsförderung, Hochschulen, Unternehmen und Finanzinstituten wächst eine starke Organisation heran, die die Wirtschaft in den 192 Hansestädten in 16 Ländern Europas verbinden will.

