Jugendabteilung des Blasorchesters Brilon läutet den Frühling ein

Brilon-Totallokal: Am 12. Mai findet das diesjährige Frühlingskonzert der Jugendabteilung des Blasorchesters Brilon e.V. in der Aula des Schulzentrums zur Jakobuslinde statt

brilon-totallokal: Die Kinder und Jugendliche haben ehrgeizig geprobt und freuen sich schon, Ihnen das neu erlernte Können auf Muttertag zu präsentieren.

Die von Dorothee Lüke-Beule und Ulla Hunold geleiteten „Minis“ spielen unter anderem den „Clog Dance“ und „Kleiner Marsch“. Das Nachwuchsorchester um Dirigentin Luise Fritsch bietet z.B. Stücke wie „Lancelot“ (aus King Arthur) und „I have a dream“ von Abba dar. Dirigent der „Großen der Kleinen“ Maximilian Böddicker und sein Jugendblasorchester ehren mit „Concerto D’amore“ (Jacob de Haan) alle Mütter, tauchen mit den Filmmusiken aus „The Greatest Showman“ und einem 80er-Jahre-Medley aber auch in die musikalische Vergangenheit und Gegenwart ein. Aber auch Polka-Fans werden auf Ihre Kosten kommen.

Die gesamte Nachwuchsabteilung um Jugendleiter Thomas Schreckenberg freut sich schon auf Ihr Kommen. Wir haben selbstverständlich immer ein offenes Ohr, falls Sie an einer Ausbildung für Ihre Kinder interessiert sind. Am 05. Juli wird auch wieder eine Nachwuchswerbeaktion in der Aula des Schulzentrums stattfinden.

Quelle: Hagen Stöber, 2. Vorsitzender – Blasorchster Brilon e.V.

