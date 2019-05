Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und Stadtwerke Brilon setzen auf E-Mobilität

Brilon-Totallokal: Neue E-Ladesäule für Brilon

brilon-totallokal: Brilon. In Zeiten von Dieselfahrverboten setzen Städte vermehrt auf die E-Mobilität – so auch die Stadt Brilon. Auf dem Gelände des Volksbank Centers ist eine neue E-Ladesäule errichtet worden, die von der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und den Stadtwerken Brilon in Auftrag gegeben wurde. Die Finanzierung der E-Ladesäule erfolgt ebenfalls durch die Bank und die Stadtwerke.

„Wir möchten die Städte in unserem Geschäftsgebiet in Sachen E-Mobilität natürlich unterstützen und im Rahmen eines gesunden Energiemixes einen Mehrwert für unsere Mitglieder und Bürgerinnen und Bürger schaffen“, erklärt Thorsten Wolff, Vorstand der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten.

Bei der Briloner Ladestation handelt es sich um eine E-Ladestation mit zwei Ladepunkten mit Ladeleistung von jeweils 22 kW, die eine Benutzung von zwei Seiten ermöglicht. So wird gewährleistet, dass mehrere Autos gleichzeitig geladen werden können. Neben der Ladesäule sind zwei Parkplätze nur für die Benutzung reserviert.

Der Ladevorgang kann auf zwei unterschiedlichen Arten erfolgen. Zum einen kann an der Ladestation jederzeit ohne einen bestehenden Ladekartenvertrag geladen werden. Hierzu muss der Kunde einfach den auf der Ladestation aufgedruckten QR-Code mit einem Smartphone scannen. Anschließend wird Kunde auf eine Internetseite weitergeleitet, auf der dann die gewünschte Bezahlweise (z.B. PayPal oder Kreditkarte) ausgewählt und der Ladevorgang gestartet werden kann. Für die zweite Möglichkeit benötigt der Kunde eine Ladekarte (sogenannte RFID Karte) oder eine Smartphone-App des Partners „Plugsurfing“. Hierbei muss sich Kunde mit der RFID-Karte oder Smartphone-App von „Plugsurfing“ autorisieren, um den Ladevorgang zu starten. „Aktuell ist es noch nicht möglich mit einer EC-Karte zu bezahlen, dieser Vorgang ist aber in Planung“, so Steffen Vollmer von der Stadtwerke Brilon Energie GmbH.

Für die Bürgerinnen und Bürger in Brilon bietet die Station eine neue Möglichkeit Elektroautos in der Stadt beim Einkaufen oder einem Termin in der Bank zu laden. Weitere Stationen sind in Planung.

BU. von links: Ferdinand Klink (Marktgebietsleiter Brilon, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Steffen Vollmer (Stadtwerke Brilon), Dagmar Göbel (Leiterin Gebäudemanagement, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Thorsten Wolff (Vorstand Volsbank Brilon-Büren-Salzkotten) und Axel Reuber (Geschäftsführer Stadtwerke Brilon) vor der Ladesäule in Brilon.

Quelle: Edith Jedrzejewski, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

