Antrag der SPD Fraktion

Brilon-Totallokal: Antrag zur Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark mit LEADER-Mitteln

brilon-totallokal: Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Brilon beantragt, dass die Stadt Brilon eine Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark und deren Finanzierung mit LEADER-Fördergeldern prüft.

Begründung:

Der in den Jahren 2016 bis 2018 auf Initiative des Bürgermeisters im Kurpark angelegte Mehrgenerationenspielplatz erfreut sich von Beginn an großer Beliebtheit. Für junge Familien, Kindergärten, Schulklassen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger der mittleren und älteren Generation ist er zum Anziehungspunkt geworden.

Vor allem an Wochenenden und bei gutem Wetter treffen sich dort so viele Menschen, dass eine Erweiterung sinnvoll wäre. Es könnte ein zusätzliches Spielgerät auf der Grünfläche oberhalb der Vierturmanlage installiert werden. Außerdem wäre es gut, wenn für die ganz kleinen Kinder zwei oder drei so genannte Wackeltiere aufgestellt würden.

Die Finanzierung könnte aus LEADER-Mitteln erfolgen, denn das Budget der Stadt Brilon dieser Förderperiode ist noch nicht ausgeschöpft. Im Rahmen der neu ausgelegten Regionalbudgets für Kleinprojekte bis 20.000 € könnte eine Förderung von bis zu 90% möglich sein. Die Verwendung der Regionalbudgets sollte daher vorrangig geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen

Hubertus Weber Heinz-Gerd Gehling

SPD-Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktionsgeschäftsführer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon