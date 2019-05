Franziska Kraft Norddeutsche Meisterin im Rhönrad

Brilon-Totallokal: Am 4.5.19 fanden im noch sauerländischen Finnentrop die Norddeutschen Jugendmeisterschaften statt. Unter den 63 TurnerInnen waren auch sieben Turnerinnen aus Brilon vertreten und damit quantitativ der größte Verein.

brilon-totallokal: Die Leistungen der Konkurrenz waren deutlich besser als bei den vorherigen Wettbewerben, aber alle sieben Brilonerinnen hatten einen guten Tag erwischt. Um sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, mussten sie zum einen eine altersabhängige Punktzahl erreichen, zum anderen aber auch unter den 10 besten Turnerinnen ihrer Altersklasse sein.

Thea Mielke und Hannah Süreth machten es besonders spannend. Nachdem beide in einer Disziplin nicht ihre Bestleistung abrufen konnten, war der Druck umso höher, bei der zuletzt gezeigten Disziplin die notwendigen Punkte zu sammeln. Beide zeigten hervorragende Nerven und erreichten die geforderte Punktzahl locker. Schließlich war für beide in ihren jeweiligen Altersklassen sogar der 7. Platz drin! Marleen Süreth konnte als Neuling in der Bundesklassegruppe einen hervorragenden Wettkampf absolvieren. Aufgrund persönlicher Bestleistungen in Gerade und Sprung erreichte sie sogar einen sehr guten 6. Platz in der starken AK15/16, womit im Voraus niemand gerechnet hatte. Luise Abeler muss in diesem Jahr in der AK13/14 starten, wo sie die derzeit jüngste Turnerin ist. Aufgrund einer sehr hohen Wertung im Geradeturnen mit 9,35 Punkten, konnte sie sich den 5. Platz sichern.

Anna Abeler und Marie Kraft konnten in Finnentrop ihre Trainingsleistungen optimal abrufen und erturnten sowohl in der Ausführung als auch in der Schwierigkeit der Kürübungen außergewöhnliche Punktzahlen. Die Konkurrenz der Altersklasse 15/16 ist in diesem Jahr besonders stark, sodass die vorderen Platzierungen jeweils nur um wenige Zehntel voneinander trennte. Anna Abeler hatte etwas Pech in der Anerkennung ihrer kleinen Spiralen, sodass sie mit nur 0,1 Punkten Abstand den Titel der Norddeutschen Meisterin verpasste. Marie Kraft erhielt die Bronzemedaille. Glückliche Siegerin des Wochenendes war Franziska Kraft, die dank ihres Trainingsfleißes, Talentes und Ehrgeizes die Goldmedaille gewann und sich amtierende Norddeutsche Meisterin nennen darf. Nach ihrer schweren Verletzung im letzten Jahr sind ihre Trainerin Silvia Rummel und die Sportlerin umso stolzer auf diesen tollen Erfolg!

Die Platzierungen im Einzelnen:

AKB12: 7. Thea Mielke

AkB13/14: 5. Luise Abeler

AkB15/16: 2. Anna Abeler, 3. Marie Kraft, 6. Marleen Süreth

AkB17/18: 1. Franziska Kraft, 6. Hannah Süreth BU: Alle sieben Turnerinnen aus Brilon konnten sich für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren, die am 15. und 16. Juni 2019 in Leverkusen stattfinden werden!

Foto: SC Brilon

Quelle: Christiane Rummel, Pressereferentin Ski-Club Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon