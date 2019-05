Frauen und Männer mit Fluchthintergrund erfolgreich vom KSB als Übungsleiter ausgebildet

Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr hat der KreisSportBund HSK das Basismodul der Übungsleiter-C Ausbildung als Sonderausbildung für Frauen und Männer mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund durchgeführt

brilon-totallokal: Hochsauerland. Die insgesamt siebzehn Teilnehmer, davon elf Frauen und sechs Männer haben im Rahmen der 3-tägigen Ausbildung den Grundstein für ihre Übungsleitertätigkeit in einem Sportverein des HSK gelegt. Gemeinsam mit einem Lehrteam wurden verschiedene theoretische und praktische Inhalte zur Übungsleitertätigkeit vermittelt. Unter anderem lernten die Teilnehmer/innen wie eine Sportstunde aufgebaut wird, wie sie sich vor einer Gruppe verhalten sollten, wie verschiedene Sportgeräte gesichert werden und vieles mehr. Es wurden einige Spiele zur Stärkung des Miteinanders und zur Verbesserung der Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit selbst ausprobiert. So wurden anfängliche Zurückhaltung und sprachliche Unsicherheiten schnell beseitigt und Selbstvertrauen aufgebaut.

Um die Übungsleitertätigkeit in einem Sportverein zu übernehmen werden nahezu alle Teilnehmer/innen im Sommer bzw. Herbst das zusätzlich notwendige Aufbaumodul beim KreisSportBund HSK absolvieren. Durch den ehrenamtlichen Einsatz der Frauen und Männer mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund im Sportverein fällt die Integration leicht und es werden viele interkulturelle Freundschaften geknüpft. Außerdem dienen sie in Zukunft als Multiplikatoren, um weitere Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Zuwanderungsgeschichte zu erreichen und die Chancen des Sports für eine langfristige Integration in die deutsche Gesellschaft zu nutzen. Die Übungsleiter-C Sonderausbildung wurde im Rahmen des Projekts „Willkommen im Sport“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gefördert.

Der KreisSportBund HSK bietet aber nicht nur Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten und Flüchtlinge an, sondern auch für bereits ausgebildete Übungsleiter und ehrenamtlich Engagierte, die mit der Zielgruppe arbeiten. In diesem Jahr findet dazu die Fortbildung „Fit für die Vielfalt“ am 07. September in Olsberg statt. Die Fortbildung wird zur Verlängerung der ÜL-C-Lizenz mit 8 LE anerkannt.

Weitere Informationen unter www.hochsauerlandsport.de und f.geise@hochsauerlandsport.de

Bildquelle: KSB HSK

Quelle: i.A. Franziska Geise, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

