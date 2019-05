Jubiläums-Turnier des DEF Summer Cup 2019

Brilon-Totallokal: Pünktlich zur in dieser Woche startenden Eishockey-WM in der Slowakei veranstaltet der Deutsche Eishockey Förderverein DEF e.V. seinen fünfjährigen Jubiläums DEF Summer Cup 2019 am 10. und 11. Mai in Willingen. Erneut mit zehn überregionalen Teilnehmern.

brilon-totallokal: „Wir freuen uns fünf Jahre jung geworden zu sein und feiern dieses mit den zahlreichen Teilnehmern auf und neben dem Eis. Gerne auch mit interessierten Zuschauern an der schnellsten Mannschaftssportart der Welt.“, lädt der 1. Vorsitzende Michele Schulte gleichzeitig Einheimische ein an der „Geburtstagsfeier“ kostenfrei teilzunehmen. Die Yetis Willingen werden als Heim-Mannschaft die lokalen Farben vertreten und der Titelverteidiger EHC Eisbären Wesel wird versuchen seinen bisherigen drei Siegen einen weiteren Triumph folgen zu lassen.

Zudem werden weitere über 100 Kufencracks aus Aachen, Bad Nauheim, Duisburg, Iserlohn, Kassel, Krefeld und Wiehl die Schläger kreuzen, um als erste die imaginäre Geburtstagstorte anzuschneiden und den Gewinner-Pokal hochzuhalten. Um die Feier auch bezahlen zu können konnten der REWE-Markt Usseln von Harald Jürgens, das Hotel Sauerland-Stern und die Warsteiner Brauerei als Hauptsponsoren gewonnen werden. Um den professionellen Ablauf der Spiele zu gewährleisten wurden von DEF e.V. vier offizielle Eishockey-Ligen Schiedsrichter engagiert. „Es ist also alles festlich angerichtet“, zeigt sich Schulte in froher Erwartung auf das kommende Sport-Ereignis. Eröffnungs-Bully ist Freitagabend um 19:00 und am Samstagmorgen um 9:.00. Gegen 19:30 ist die Veranstaltung beendet. Weitere Informationen dazu unter FB / DEFrocks.de.

Quelle: Michele Schulte, 1. Vors. Deutscher Eishockey Förderverein DEF e.V.

