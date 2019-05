Was ist drin in unseren Lebensmitteln?

Brilon-Totallokal: Was die Nahrungsmittelindustrie uns verschweigt!

brilon-totallokal: Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesunde Ernährung“ bietet der Kneipp-Verein Brilon am Dienstag, den 21. Mai, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Lebensmittelwahrheiten

Der Vortrag findet im Gesellenzimmer der Kolpingfamilie Brilon, Propst-Meyer-Str. 7 statt.

Die Zahl der sogenannten Wohlstandskranken nimmt immer mehr zu: Diabetes, Herzinfarkt, Rheuma, Alzheimer etc.. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum sich diese Krankheiten wie eine Epidemie in den Industrieländern verbreiten. Könnte unsere Ernährung eine Ursache sein?

Früchtetee ohne namensgebende Früchte, Zuckerbomben als Fitness-Produkt, vermeintliche Gesundheitswunder mit Nebenwirkungen: Täuschung ist bei verpackten Lebensmitteln nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Hersteller tricksen, um ihr Produkt besser aussehen zu lassen, sie tricksen, weil es die Wettbewerber auch tun – und sie tricksen, weil es häufig ganz legal ist und keine Behörde einschreiten kann.

Christiane Rummel, Gesundheits- und Ernährungscoach hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und wird in an diesem Abend die größten Lügen der Lebensmittelindustrie aufdecken und Ihnen zeigen, was Sie als Verbraucher dagegen tun können.

Kostenbeitrag 3,– € (Getränk inklusive). Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an kontakt@kneippverein-brilon.deoder per Tel. 02961 966100 (Sandra Dietrich-Siebert).

