Musikverein Hoppecke sucht neue Blasmusikhelden

Brilon-Totallokal: Die Musiker und Musikerinnen des Musikverein Hoppecke sind sich einig –Blasmusik ist das schönste Hobby der Welt, das man von Kindheit an bis ins hohe Alter gemeinsam teilen kann!

brilon-totallokal: Aus diesem Grund laden die Hochsauerländer gut gelaunte Musikinteressierte im Alter von 8 bis 99 Jahren am Samstag, den 25. Mai 2019 um 14.00 Uhr in den Proberaum des Musikvereins (Dorfmitte – an der alten Schule) zum Infonachmittag ein. Die Musikschule PK-Media, die gemeinsam mit dem Musikverein Hoppecke die Ausbildung der Nachwuchsmusiker übernimmt, wird über den Unterricht an Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Flügelhorn, Horn, Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba und Schlagzeug informieren. Die motivierten Nachwuchsmusiker werden die Instrumente vorstellen und laden anschließend zum Ausprobieren und Testen ein!

Die Vorstandsmitglieder berichten über die Jugendarbeit im Verein, über das Jugendblasorchester unter der Leitung von Linda Otto, sonstige gemeinsame Freizeitaktivitäten und stehen für weitere Fragen zur Verfügung.

Natürlich sind auch Blasmusiker, die eines der oben aufgeführten Instrumente bisher alleine zu Hause spielen und jetzt Lust haben, bei uns einzusteigen, sowie alle Eltern herzlich eingeladen.

Sofern noch weitere Infos benötigt werden oder jemand am 25.05.2019 verhindert sein sollte – bitte an den Vorstand des Musikvereins Hoppecke oder Kirsten Decker (Tel: 02963/908950) wenden.

Wir freuen uns auf Dich, denn Helden braucht die Welt! … und Du bist einer davon!

Quelle: Marina Muckermann, 2. Vorsitzende Musikverein Hoppecke

