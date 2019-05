Startrompeter Rüdiger Baldauf begeisterte mit Welthits

Brilon-Totallokal: Nachhaltig beschwingendes Musikerlebnis in der Sparkasse

brilon-totallokal: Eine Reise durch ein unvergessliches, einzigartiges musikalisches Repertoire Michael Jacksons, versprach Startrompeter Rüdiger Baldauf am Donnerstag, 11. April 2019 dem Publikum im gut besuchten Atrium der Sparkasse Hochsauerland in Brilon. Und niemand wurde vom „Jackson Trip“ enttäuscht, denn die leidenschaftliche, mit Herz und voller Hingabe gespielten Versionen bekannter Hits wie „Beat it“, „Bad“ oder „Billie Jean“, aber auch weniger bekannter Songs des „King of Pop“, nahmen die Gäste aller Altersschichten mit.

In den Baldaufschen Interpretation ist das Original erkennbar, aber keineswegs wirkt es wie von einer Tribute-Band oder Cover-Band gespielt. Seine Stücke sind einmalig, individuell. Kommen rüber, wie eigene Werke. Baldauf bleibt seiner ausgeprägten Leidenschaft für Funk und Soul treu, zum anderen stürzt er sich erfreulich umtriebig in das Projekt und lässt dabei modernsten Pop-Jazz entstehen, der kreativ und technisch versiert bis ins kleinste Detail ist.

Rüdiger Baldauf schweigt zwischenzeitlich auch mal und überlässt dem Bassisten und dem Keyboarder das Feld.

„Beat It“ wird von Baldauf mit gedämpfter Trompete gespielt und Thomas Heinz haut auf seine Felle, was das Zeug hergibt.

„Dank der erstklassigen Mischung und Beschallung wurde das Konzert zu einem einmaligen und nachhaltig ganzheitlichem Konzerterlebnis“, so eine Zuhörerin, die sich im Nachhinein bei Brilon Kultour meldete und bedankte. „Die Nachwirkungen waren noch Tage später präsent – die Erinnerungen haben mich täglich beschwingt.“

Bei dem von der Sparkasse Hochsauerland und Musicworld Brilon unterstützten Konzert wurde Rüdiger Baldauf (Trompete/Flügel) von Marius Goldhammer (Bass), Christian Frentzen (Keyboard) und Thomas Heinz (Drums) begleitet.

