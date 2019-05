Hohe Auszeichnung für Franz- Josef Frigger

Brilon-Totallokal: Franz- Josef Frigger mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet…

brilon-totallokal: Am Mittwochabend (o8.05.2019) hat Landrat Dr. Karl Schneider den ehem. stellv. Kreisbrandmeister Franz- Josef Frigger, Brilon mit der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehenen Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Landrat Dr. Schneider zitierte in seiner Laudatio aus der Ordensbegründung, dass Franz-Josef Frigger durch sein langjähriges Engagement im Katastrophen- und Zivilschutz sich auszeichnungswürdige Verdienste erworben hat.

Franz Josef Frigger ist 1957 in die Feuerwehr eingetreten hat nach der notwendigen Ausbildung bei der Feuerwehr auf Kreisebene und an der Landesfeuerwehrschule dem heutigen Institut der Feuerwehr in Münster im Jahr 1982 die Leitung des Löschzuges Brilon übernommen. Neben der Laufbahnausbildung hat F-J. Frigger die Fachausbildung für Maschinisten, Atemschutzgeräteträger und –wart und Technische Hilfe durchlaufen. Sein umfangreiches Wissen befähigte ihn zu Sonder- und Führungsaufgaben. Ab 1975 wurde er neben der örtlichen Ausbildung in der Feuerwehr verstärkt in der Kreisausbildung bei Truppführer-, Atemschutz- und Maschinisten Lehrgängen eingesetzt. Maßgeblich war F-J. Frigger daran beteiligt, dass 1998 eine der damals modernsten Drehleitern für die Feuerwehr Brilon beschafft werden konnte.

Aufgrund seiner Führungs- und Leistungsqualitäten wurde Franz Josef Frigger 1989 zum stellv. Wehrleiter der Feuerwehr Brilon und 1992 zum stellv. Kreisbrandmeister des HSK ernannt. In der Funktion als stellv. Kreisbrandmeister war F-J. Frigger auch stellv. Verbandsvorsitzender des Kreisfeuerwehrverband Hochsauerlandkreis e.V. und vertrat die Interessen von rd. 6900 ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren im HSK. Diese Aufgaben hat er bis zum altersbedingten Ausscheiden aus dem Einsatzdienst im Jahr 1999 wahrgenommen. Nach seiner aktiven Dienstzeit hat sich F-J. Frigger weiter ehrenamtlich in der Feuerwehr engagiert als Leiter der Ehrenabteilung des Löschzug Brilon. Im Jahr 2003 wurde F-J. Frigger einstimmig zum Präsident der Ehrenabteilung des Kreisfeuerwehrverbandes gewählt. In dieser Gemeinschaft treffen sich ehem. Kreisbrandmeister und Wehrleiter sowie andere ehem. Funktionsträger aus dem Feuerwehrwesen auf Kreisebene zum Fachsimpeln und zur Kameradschaftspflege.

In seiner aktiven Dienstzeit wurde F-J. Frigger vielfach ausgezeichnet. 1992 mit dem „Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold“ und 1995 mit dem „Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold“ des Deutschen Feuerwehrverbandes. Anlässlich seines Ausscheidens aus dem aktiven Dienst erfolgte 1999 die Ehrung mit dem „Feuerwehr Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen der Sonderstufe Silber“

Brilons stellvertretender Bürgermeister Ludger Böddicker würdigte die Verdienste von F-J. Frigger in den vergangenen mehr als sechs Jahrzehnten in der Feuerwehr. Dies habe nicht nur das Feuerwehrwesen in Brilon geprägt sondern auch darüber hinaus. Böddicker erklärte „Feuerwehr war sein Leben“ und daran haben auch seine Frau Gertud und seine Familie großen Anteil, da sie immer Verständnis für sein Engagement aufgebracht haben. Dafür gelte auch ihnen ein besonderer Dank.

Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck erklärte, Franz-Josef Frigger sei in der Feuerwehr immer ein Vorbild gewesen. Gerade seine gradlinige Art sei für ihn persönlich Ansporn gewesen ihm nachzueifern.

Brilons Feuerwehrchef Wolfgang Hillebrand machte es in seiner Ansprache recht kurz und brachte es auf den Punkt: Franz- Josef, wenn einer die Auszeichnung verdient hat, dann Du.

Kreisbrandmeister Bernd Krause und der Nachfolger von F-J. Frigger als Präsident der Ehrenabteilung des Feuerwehrverband HSK, Martin Rickert würdigten ebenfalls die Verdienste des neuen Ordensträgers und überbrachten die Glückwünsche des Feuerwehrverbandes und der Ehrenabteilung.

Franz Josef Frigger dankte in einer kurzen Ansprache und sagte: Eigentlich habe ich mit einer so hohen Auszeichnung nicht mehr gerechnet.

Quelle: Ferdinand Drescher, Pressesprecher/ Schriftführer Feuerwehrverband HSK e.V.

