Im Genusshimmel bei den 13. Kulinarischen Schlendertagen in Willingen

Willingen: Spezialitäten, Events und ein Gondel-Dinner setzen die Gastronomie in Szene

brilon-totallokal: Willingen. Außergewöhnliche Genüsse verwöhnen bei den 13. Kulinarischen Schlendertagen in Willingen die Gaumen der Gäste. Vom 12. bis zum 30. Mai servieren heimische Gastronomen viel Fantasie und exzellenter Kochkunst eine Auswahl an gutbürgerlichen Spezialitäten über Themenmenüs bis hin zur Eventgastronomie. Highlight ist das Dinner in den Gondeln der Ettelsberg-Seilbahn.

Seit jeher steht der Weltcuport Willingen für Gastlichkeit und gute Küche. Mehr als 50 Cafés und Bistros, Restaurants, Gaststätten, Tanz- und Partylokale sowie kulinarische Ausflugsziele lassen keine Wünsche offen. Den Anspruch, Besuchern das ganze Jahr lang ihren Aufenthalt angenehm zu machen, unterstreichen die Schlendertage.

Schlemmen zu Muttertag

Pünktlich zu Muttertag, 12. Mai, gibt’s die ersten Angebote. Verschiedene Leckereien tischt dann das Wellness-Hotel Bürgerstuben auf, und der Gutshof Itterbach lädt zum Muttertagsbrunch ein.

Speisen können Ausflügler auch in der Kupferpfanne Usseln: Während des gesamten Aktionszeitraums sind dort geschmorte Ochsenbäckchen mit Spargel im Angebot. Ebenfalls über die komplette Veranstaltung hinweg bietet das Café-Restaurant Fernblick T-Bone und Bison an.

Rallyes und Dark Dinner

Die Veranstalter von „Meine Gastronomie Willingen“ haben sich zudem einige extravagante Events ausgedacht. Ausgerichtet von den Bürgerstuben, geht’s am 13. Mai bei der Schlenderrallye auf Schusters Rappen durch die Willinger Gastronomie: Teilnehmer lassen sich ein Fünf-Gang-Menü schmecken. Ebenso viele Gänge warten beim „Dinner in the Dark“ am 15. und 16. Mai im Gasthof „Zur Zweere“. Bei völliger Dunkelheit lenkt nichts von den feinen Aromen der Speisen ab. „Herbie auf Extratour“ heißt’s am 20. Mai bei der kulinarischen Käferrallye ab Bürgerstuben.

Von brasilianisch bis italienisch

Musikalische Akzente setzt das Loft Hotel am 20. Mai: Bei spanischem und brasilianischem Sound lautet das Motto „Rodizio – spießig wie immer“. Ideal für Familie und Freunde ist der Sonntagsbrunch mit regionalen und internationalen Spezialitäten am 19. und 26. Mai im Gutshof Itterbach. La Dolce Vita erleben Gäste beim Antipasti-Pasta-Büffet am 15., 22. und 29. Mai im WaldHotel Willingen.

Genuss zwischen Himmel und Erde

Speisen in luftiger Höhe ist beim Gondel-Dinner am 29. Mai angesagt. Dieses Event ist so beliebt, dass Tickets schnell vergriffen sind. Stilvoll mit Tischen, weißen Damast-Decken, Servietten und edlen Gläsern sind die Kabinen zu diesem Anlass ausgestattet. Immer an der Talstation bewirten die Kellner ihre Gäste mit neuen feinen Speisen und Getränken. Hoch über Willingen, mit fantastischem Panoramablick, schmecken diese doppelt gut.

Infos unter www.willingen.de. Auskunft geben die Tourist-Information unter Telefon 05632/9694353 oder willingen@willingen.de sowie die beteiligten Gastgeber.

