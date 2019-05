Strecken im MTB Zone Bikepark Willingen auch während des Festivals geöffnet

Brilon-Totallokal: Erweiterte Fahrzeiten von Ettelsberg-Kabinenbahn und K1

brilon-totallokal: Willingen. Das Bikefestival in Willingen wirft seine Schatten voraus: am kommenden Wochenende wird das Sauerland rund um Willingen erneut Schauplatz der größten deutschen Mountainbike-Veranstaltung. Die größte deutsche Outdoormesse im MTB-Bereich mit rund 130 namhaften Ausstellern und 35.000 begeisterten Besuchern bietet eine optimale Plattform, die neuesten Produkte der Szene zu testen. Da diese Messe auf dem Parkplatz der Ettelsberg Talstation stattfindet, werden zusätzliche Parkplätze für Fußgänger und Besucher des Festivals kostenfrei am Köhlerhagen direkt am K1-Lift, Zur Ruthenaar 3, ausgewiesen. Hinzu kommen spezielle Seilbahn-Parkplätze am Lagunenbad und auf dem Betriebsgelände der Firma Bad Möbel Kesper. Die dort erhobenen Parkgebühren werden bei Kauf einer Seilbahnkarte an diesem Tag voll angerechnet.

Für diejenigen, die nicht an den Events und Meisterschaften teilnehmen, stehen während der gesamten Festival-Zeit weitere sechs Strecken der MTB Zone- Bikepark zur Verfügung. Ausschließlich die Downhillstrecke ist bereits seit Anfang der Woche für die Veranstaltung gesperrt. Insbesondere die neuen Strecken am K1, wie Flow Trail und Flow Country, sind ein besonderer Tipp für Einsteiger.

Fußgänger können an allen Tagen jederzeit beide Bahnen nutzen.

Die verlängerten Betriebszeiten der Ettelsberg-Kabinenbahn als auch der neuen K1-Sesselbahn kommen Festivalteilnehmern, Bikern und Fußgängern gleichermaßen zugute: Die Ettelsberg-Kabinenbahn öffnet Freitag von 9 bis 19

Uhr, Samstag und Sonntag bereits ab 7.30 Uhr bis 18 bzw. 17 Uhr. Am K1 nutzen Biker und Fußgänger Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr.

Zur Vermeidung von unnötigen Wartezeiten an der Ettelsbergseilbahn werden insbesondere am Samstag alle Biker gebeten, die K1-Sesselbahn zu nutzen.

Insider-Tipp für Sonntagmittag: Mit einer der Bahnen nach oben auf den Ettelsberg fahren und die Downhill-Finalläufe an der Strecke hautnah erleben.

Foto: Ettelsbergseilbahn Willingen

Weitere Infos finden Sie unter: www.bike-festival.desowie zu allen Strecken aktuell unter www.mtbzone-bikepark.com/willingen

Quelle: Marina Kieweg, Kommunikation und Marketing

