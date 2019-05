TuS Petersborn-Gudenhagen feiert Sportfest

Brilon-Totallokal: Das diesjährige Sportfest des TuS Petersborn-Gudenhagen 1964 e.V. findet am 25. und 26. Mai statt. Der Rad- und Wandertag des TuS wird ebenfalls wieder in das Sportfest integriert.

brilon-totallokal: Am Samstag ab 13:30 Uhr wird das Meisterschaftsspiel der D-Junioren ausgetragen.

Die weiteren Programmpunkte für Samstag:

ab 15:30 Uhr: Menschenkicker-Turnier für Jedermann

ab 15:30 Uhr: Dart-Turnier für Jedermann

ab 20:00 Uhr: Übertragung DFB-Pokalfinale

Am Sonntag bietet der TuS zwei Wanderungen (kleine und große Runde) und eine Fahrradtour an. Die große Wanderung mit ca. 22 km Länge startet um 08:30 Uhr unter der Leitung von Udo Mischke. Treffpunkt ist am Schwarzen Brett in Petersborn. Die kleine Wanderung mit ca. 8 km Länge wird von Markus Hentschel geführt und beginnt um 10:00 Uhr am Sportplatz. Wer lieber mit dem Drahtesel unterwegs ist, kann um 11:00 Uhr an einer geführten Fahrradstrecke teilnehmen. Der Start ist am Sportplatz. Der TuS bittet die Teilnehmer der angebotenen Touren, selbst für Verpflegung zu sorgen. Für alle anderen ist ab 11:00 Uhr Frühshoppen angesagt. Das Highlight ist um 15:00 Uhr das Meisterschaftsspiel der Seniorenmannschaft des TuS gegen die SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen. Das letzte Meisterschaftsspiel der Saison, bei dem die Weichen für einen möglichen Aufstieg der Gastmannschaft gestellt werden können.

Im Anschluss daran findet um 17:30 Uhr der traditionelle Vereinsvergleich zwischen dem Heimat- und Schützenverein Petersborn-Gudenhagen und dem TuS Petersborn-Gudenhagen statt.

Am Abend nach dem Sport ist gemütliches Beisammensein am Sportplatz. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Der TuS freut sich auf ein tolles Wochenende und auf viele Gäste.

Quelle: Christian Rasche, Kassierer / TuS Petersborn-Gudenhagen 1964 e.V.

