Zeitreise ins Mittelalter

brilon-totallokal: Anno domini 1152: Als Zeidler streift Seyfried durch den Schwarzwald und erntet Honig und Wachs von wilden Bienenvölkern. Als seine Frau zum Tode verurteilt wird, bricht er auf der Suche nach Beistand zum Kloster Bingen auf. Er findet es in heller Aufregung vor, denn die gelehrte Äbtissin Hildegard hat sich mit ihrer direkten Art Feinde innerhalb und außerhalb der Klostermauern geschaffen. Sie knüpft ihre Hilfe an schier unerfüllbare Bedingungen, die Seyfried bis vor den frisch gekrönten König Friedrich I. führen.

Ein packender Mittelalterroman um ein skandalöses Urteil, eine abenteuerliche Reise zu einer Prophetin, die sich in einem Geflecht politischer Intrigen verfangen hat und den verzweifelten Kampf eines jungen Mädchens um eine lebenswerte Zukunft. Nur im geheimnisvollen „Gesang der Bienen“ steckt ein Ausweg, doch der scheint ausgerechnet von einem König bewacht zu werden.

Seit seiner Geburt im Jahr 1973 lebt Ralf H. Dorweiler in der Nähe des Rheins. Aufgewachsen ist er an der geheimnisumwitterten Loreley, zum Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft zog es ihn ins lebenslustige Köln. Aber auch seine aktuelle Heimat in Südbaden bezeichnet er als „Rheinland“. Eine Anstellung in gehobener Management-Funktion führte ihn an Hoch- und Oberrhein, wo sich schnell eine tiefe Verbindung zu Land und Menschen ergab, die sich auch in seinem schreiberischen Wirken widerspiegelt.

Neben der eher einsamen Tätigkeit als Autor liegt Dorweiler der direkte Kontakt zu seinen Lesern sehr am Herzen. Er gibt unterhaltsame Lesungsabende und hält Vorträge und Kurse über das Schreiben.

Zur Lesung in Olsberg lädt Inke Hees von der Buchhandlung Käpt´n Book sehr herzlich ein:

Dienstag, 21. Mai 2019, 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 12€, an der Abendkasse für 14€. Reservierung unter 02962/7358050.

