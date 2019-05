Brilon-Totallokal: Letzten Samstag war es wieder soweit

brilon-totallokal: 300 alte Autos, historische LKW, Busse und Motorräder starteten zur mittlerweile 24. Oldtimer Sauerlandrundfahrt. Die Strecke, die durch das Hochsauerland und den Soester Bereich führte, wurde von Klaus Andree zusammen mit Klemens und Benedikt Schulte ausgewählt. Auf dem Gelände der Firma Paul Witteler GmbH & Co. KG war trotz des nicht so frühlingshaften Wetters auch in diesem Jahr viel los.

Neben den zahlreichen „alten Schätzchen“, die von den Gästen begeistert bewundert wurden, sorgte ein buntes Programm für Kurzweil. Bei der Verkehrswacht konnten die Besucher ihre Reaktionsfähigkeit testen und gefahrlos mit Hilfe einer Rauschbrille feststellen, wie stark man unter Drogen- bzw. Alkoholeinfl uss beeinträchtigt ist. Text und Fotos: Elisabeth Meschede

Quelle: Elisabeth Meschede, Briloner Anzeiger

