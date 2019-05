Brilon-Totallokal: Informieren – Begeistern – Mitmachen!

brilon-totallokal: Dienstag, 04.06.2019, im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon mit Musik von DJ BlackSmith und DJ Henning; Einlass: 18 Uhr Beginn: 19:00 Uhr

Genau ein Jahr vor dem Beginn der 40. Internationalen Hansetage möchte die Stadt Brilon gemeinsam mit der Bevölkerung die letzten 366 (2020 ist ein Schaltjahr) Tage der Planung einläuten. Am Dienstag, 04. Juni 2019, soll gefeiert werden. Alle sind herzlich eingeladen zum „Hanse Countdown – Die Party!“. Die Party steht unter dem Motto „Informieren – Begeistern – Mitmachen!“

Das Projektteam um Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Projektleiterin Ute Hachmann möchte den aktuellen Planungsstand vorstellen und Informationen rund um die zahlreichen Programmpunkte während der Hansetage in Brilon geben. Viel Arbeit steckt hinter der Durchführung dieses großen Netzwerktreffens der hanseatischen Gemeinschaft im Sauerland. Das Projektteam möchte die Bevölkerung in Stadt und den Dörfern begeistern und zum Mitmachen aufrufen.

Helfende Hände sind an vielen Stellen willkommen. Unterstützung wird für zahlreiche Aufgaben benötigt, wie zum Beispiel Städtepatenschaften, Übersetzungshilfen, Infoguides, Ordner und Ansprechpartner beim Ausflugsprogramm oder im HanseOffice. Es besteht nicht nur die Möglichkeit, sondern es ist ausdrücklich erwünscht, sich aktiv in die Vorbereitung und Ausrichtung der Hansetage 2020 in Brilon einzubringen und sie somit zum Gemeinschaftsprojekt aller Brilonerinnen und Briloner werden zu lassen.

Das Projektteam möchte ein Jahr vor der Großveranstaltung das Bewusstsein für diese einmalige Chance schärfen, ein Wir-Gefühl schaffen, die Bevölkerung begeistern und außerdem Helferinnen und Helfer für die Veranstaltung gewinnen. Je mehr Briloner Gesichter hinter der Veranstaltung stehen, desto mehr Wirkung wird sie entfalten.

Die Veranstaltung findet im Bürgerzentrum Kolpinghaus am Dienstag, den 4.6.2019 statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Um 19 Uhr wird die Party offiziell eröffnet und der Countdown zu den Hansetagen 2020 eingeläutet. Der Eintritt ist frei. Thomas Fiedler von der Destille 1113 wird mit einer speziellen Brand-Kreation vor Ort sein, außerdem wird es eine Fotobox geben. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister und Planungs-Informationen möchte das Projektteam mit den Gästen in lockerer „Party“ – Atmosphäre bei kühlen Getränken, Snacks und guter Musik von DJ BlackSmith und DJ Henning ins Gespräch kommen. Egal ob man sich als Helfer engagieren möchte oder nicht, die gesamte Briloner Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Information:

Zu den 40. Internationalen Hansetagen 2020 erwartet die Stadt Brilon vom 04. bis 07. Juni 2020 Delegationen aus 120 Hansestädten aus 16 nordeuropäischen Ländern. Die jährlich stattfindenden Hansetage sind zum einen das große jährliche Netzwerktreffen der Hansestädte wie auch ein großes Kulturfest für die ausrichtende Stadt.

Bei diesem internationalen Fest möchte sich Brilon bunt, fröhlich und weltoffen präsentieren und zahlreiche attraktive Angebote für die Besucher jeden Alters machen. Weitere Infos unter www.hansetagebrilon.deoder https://de-de.facebook.com/hanseheimathandgemacht/.)

Für Rückfragen rund um das Fest steht das Projektteam der Stadt Brilon selbstverständlich jederzeit bereit (Ansprechpartner: Projektleiterin Ute Hachmann, Tel. 02961 / 794-2020 oder u.hachmann@brilon.de,und Herr Michael Kahrig, Tel. 02961 / 794-111 oder m.kahrig@brilon.de).

Fotoquelle: Christoph Kloke/BWT

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon