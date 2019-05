Reinigung der Stolpersteine

Brilon-Totallokal: Aus Anlass der offiziellen Beendigung des zweiten Weltkrieges am 08.05.1945 haben Mitglieder des Ortsverbandes Olsberg die in Olsberg und Bigge verlegten Stolpersteine gereinigt und zu altem Glanz verholfen.

brilon-totallokal: Auf Anregung des Olsberger Ortsverbandes wurden 2015 an diversen Stellen im Stadtgebiet Stolpersteine verlegt, um der Ermordung und Deportierung jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Olsberg und seinen Ortsteilen zu Gedenken. Die Steine wurden nun vom Staub und Dreck befreit und fallen so nun hoffentlich wieder vielen Menschen auf, die diese Stellen passieren und vielleicht kurz innehalten.

Zum Zeichen der Trauer und des Gedenkens wurden an allen Gedenkstellen jeweils zwei weiße Rosen niedergelegt.

Quelle: Franz-Josef Weigand, Ortsverband Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon