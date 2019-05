Schulte Duschkabinenbau KG in Olsberg: Treue Weggefährten

Brilon-Totallokal: 40-jähriges Dienstjubiläum

brilon-totallokal: Geehrt wurden die Mitarbeiter Martin Silberg und Walter Ittermann für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Schulte Duschkabinenbau KG in Olsberg. Seniorchef Josef Schulte-Lohgerber ließ es sich nicht nehmen, die beiden Mitarbeiter persönlich zu besuchen, um zu gratulieren. Die beiden Jubilare plauderten aus dem Nähkästchen: So waren bei der Einstellung von Martin Silberg im Januar 1979 lediglich fünf Mitarbeiter am damaligen Standort des Unternehmens im Winterberger Ortsteil Hildfeld beschäftigt. Bei der Einstellung von Walter Ittermann im April 1979 waren es bereits 12. Drei Produktvarianten wurden damals gebaut: Badewannenaufsätze, Duschkabinen als Eckeinstieg und Duschkabinen mit Gleittüren. Fünf Jahre später hieß es: „Wir bauen auch Sondermaß.“

Fantastischer Zusammenhalt

Die beiden Jubilare denken gerne an die erste Zeit im Unternehmen Schulte zurück. So war die Anzahl an Mitarbeitern übersichtlich, man kannte sich sehr gut und der Zusammenhalt war fantastisch. Sie sind stolz, ihren Beitrag an der schnellen und dynamischen Entwicklung des Unternehmens geleistet zu haben. Zudem zeigt sich die Firma Schulte seit 40 Jahren als zuverlässiger Arbeitgeber, denn „auch in schwierigen Zeiten und bei schlechter Konjunkturlage haben wir immer pünktlich unseren Lohn bekommen“, blickt Walter Ittermann zurück. Sicher nicht für jedes Unternehmen der Regelfall.

Die Idee, Duschkabinen zu bauen, hatte 1977 Josef Schulte-Lohberger. Zunächst wurden diese am Standort in Sundern gefertigt. 1979 kam der Standort Hildfeld hinzu. 10 Jahre später erfolgte der Umzug nach Olsberg. Dort wurde weiterhin expandiert. All diese Entwicklungen und Veränderungen haben die Jubilare flexibel mitgetragen.

Durchaus beachtlich

„Gerade bei der Schnelllebigkeit der Zeit und der Entwicklung des Unternehmens Schulte Duschkabinenbau ist es wichtig, Menschen an seiner Seite zu haben, die über 40 Jahre lang treu und loyal dem Unternehmen ihr Vertrauen schenken. Der Werdegang beider Mitarbeiter im Unternehmen Schulte ist geprägt von deren Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und deren Fleiß.“, so Joachim Schulte-Lohgerber.

BU.: Von links Josef Schulte-Lohgerber (Seniorchef), Walter Ittermann (Auftragsverfolgung),

Martin Silberg (Produktion), Alois Sauerwald (Produktionsleiter), Joachim Schulte-Lohgerber (Geschäftsführer)

Quelle: Edeltraud Grosche, HSK Duschkabinenbau KG

