Dorfgemeinschaft Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle erhält Landesförderung

Brilon-Totallokal: Der Heimat- und Schützenverein Petersborn-Gudenhagen (als Antragsteller) erhielt vor wenigen Tagen den positiven Bescheid über 2.000 € aus dem Förderprogramm „Heimat-Scheck“ der Landesregierung NRW

brilon-totallokal: Mit diesem Geld wird die weitere Renovierung der Heimatstube im Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn unterstützt. Damit können die Arbeiten/Verbesserungen der Räumlichkeit nach dem diesjährigen Schützenfest fortgesetzt werden. In den letzten Jahren, auch mit finanzieller Unterstützung der Stadt, ist hier schon einiges Positive unter der Regie des Hallenwartes Stefan Hötger passiert. „Diese Räumlichkeiten dienen nach dem Wegfall des letzten Gasthofes im Ort als Anlaufstelle für die Vereine und Verbände bei den dörflichen Aktivitäten, sie werden gut genutzt, so Schützenvorsitzender Uli Becker und Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann.

Bild: Eingang zum Dorfraum im Gemeinschaftshaus „Grün-Weiß“ in Petersborn

Bericht/Foto: Dorfgemeinschaft Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

