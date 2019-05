Europa-Union im Hochsauerland stellt sich neu auf

Brilon-Totallokal: „Wir brauchen die EU – und die EU braucht uns!“

brilon-totallokal: Brilon/ Hochsauerlandkreis. Die überparteiliche Vereinigung der Europa Union im Hochsauerlandkreis hat sich am vergangenen Samstag neu aufgestellt. An die Spitze des Kreisverbands Hochsauerland wurde der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg gewählt, der bereits zwischen 2004 und 2012 Vorsitzender der Europa Union im Hochsauerland war. Den neu gewählten Vorstand komplettieren Dilara Bingöl, Louisa Frese, Marcel Tillmann und Ferdi Wiegelmann. Unmittelbar nach der Wahl dankte Patrick Sensburg im Namen des neuen Vorstands demscheidendenVorsitzendenBenediktHoffmann,derdieEuropaUnionimHochsauerlandseit2012 geführthatte.

„Angesichts des erstarkenden Populismus und Nationalismus in Europa war es uns ein besonderes Anliegen die Europa Union im Hochsauerland noch vor der Europawahl neu aufzustellen“, so Patrick Sensburg.Denn:WasnochvorwenigenJahrenundenkbarschien,drohenunWirklichkeitzuwerden: Die Zerstörung der Europäischen Union von Innen. Nationalismus und Populismus greifen inEuropa wieder um sich. „Wir Bürgerinnen und Bürger sind die Einzigen, die diesen Entwicklungen Einhalt gebieten können, jeder und jede von uns“, unterstreicht Patrick Sensburg. Tun könne man viel.

„Machen Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch und stimmen Sie für eine proeuropäische Partei. Halten Sie dagegen, wenn Ihnen Vorurteile begegnen und Menschen abwertend über die EU sprechen.“

Selbstverständlich habe jeder das Recht, politische Entscheidungen zu kritisieren. Das sei wichtig in einer Demokratie. Ein Trugschluss wäre aber, die demokratischen Institutionen, in denen diese Entscheidungen getroffen werden, abschaffen zu wollen. Besser sei es, stattdessen für politische Vertreter zu stimmen, die auch tatsächlich die eigenen Interessen vertreten. „Bei der Suche nach der passenden Partei hilft ein Blick in die Wahlprogramme und der Wahl-O-Mat zur Europawahl der Bundeszentrale für politische Bildung“, rät der Europa-Union Kreisverband Hochsauerland und lädt zum Engagement ein. „Werben Sie im Freundes- und Bekanntenkreis für die Teilnahme an der Europawahl und engagieren Sie sich in Partnerschaftsvereinen, in gemeinnützigen Organisationen undnatürlichgerneauchbeiunsinderEuropa-UnionHochsauerland.LassenSieunsgemeinsamfür eine friedliche, freiheitliche und demokratische Europäische Unioneintreten!“

Informationen zur Europawahl-Kampagne der Europa Union finden Sie unter www.europamachen.eu

BU. von links: Patrick Sensburg MdB, Dilara Bingöl, Ferdi Wiegelmann, Louisa Frese, der bisherige Vorsitzende Benedikt Hoffmann und Marcel Tillmann.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon