Sauerländer Oldies laden zum Vatertag nach Bontkirchen am Diemelsee ein

Brilon-Totallokal: Egal ob Petrus mit den vielen Wanderwilligen am Vatertag ein Einsehen hat oder nicht

brilon-totallokal: Manche Ziele sind definitiv ihren Weg wert. Zu einen dieser etablierten Ziele zählt am Donnerstag, den 30. Mai unbedingt auch die Schützenhalle in Bontkirchen am Diemelsee.

Die Sauerländer Oldies präsentieren dort ab 11.30 Uhr wieder in ihrer unvergleichlichen Art und Weise einen unterhaltsamen Mix aus Marschmusik, Egerländer Polkas und Böhmischen Melodien. Vielleicht schwingt ja der eine oder andere beim Tango das Tanzbein. Einfacher ist es, bei den bekannten Liedern kräftig mitzusingen.

Für Wander- und Musikfreunde gleichermaßen ist – auch bei unbeständigem Wetter – das Vatertagskonzert eine kurzweilige Gelegenheit zu rasten, Freunde zu treffen und dem vielseitigen Repertoire der erfahrenen Vollblutmusiker zu lauschen.

Die Oldies bieten aber nicht nur etwas fürs Ohr sondern auch für das leibliche Wohl.

Ob zur Mittagszeit etwas Herzhaftes oder später ein Stück hausgebackene Torte mit heißem Kaffee: Während die Oldies fleißig musizieren, verwöhnen die zugehörigen fleißigen Damen die Gäste durchgehend mit herzhaften und süßen Speisen sowie kalten und warmen Getränken.

Quelle: Helmut Löhring, Sauerländer Oldies -Schriftführer-

