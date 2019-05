Veranstaltungsankündigung: Europawahlkampf der JU HSK mit Dr. Peter Liese

Brilon-Totallokal: Zahlreiche Mitglieder der Jungen Union Hochsauerland sind am Samstag, den 18.05.2018, kreisweit an verschiedenen Wahlkampfaktionen zur Europawahl beteiligt

brilon-totallokal: Neben Beteiligung an Canvassing-Ständen wird es Samstag nachmittags auch eine südwestfalenweite Haustürwahlkampfaktion geben. In einigen Städten und Dörfern im Hochsauerland werden Mitglieder der Jungen Union dabei Haustüren besuchen und für die Europawahl werben, zum Beispiel in Olsberg, Meschede und Winterberg.

In Winterberg wird am frühen Nachmittag auch der Spitzenkandidat der CDU NRW und heimische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese an dem Haustürwahlkampf teilnehmen. „Wir wollen auf diese wichtige und entscheidende Wahl zum europäischen Parlament aufmerksam machen und deshalb ein Zeichen setzen“, sagte der JU-Kreisvorsitzende Marcel Tillmann, der in Meschede Haustüren besuchen wird. Die Junge Union freut sich auf viele Kontakte und spannende Gespräche.

Fotohinweis: Dr. Peter Liese besucht Haustüren im Rahmen des Europawahlkampfes.

Quelle: Marcel Tillmann, Junge Union Hochsauerland

