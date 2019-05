Das war das allerletzte……

Brilon-Totallokal: Eine Ära geht zu Ende

brilon-totallokal: … Krankenhauskonzert mit dem GV Concordia 1883 Scharfenberg im Gesundheitszentrum Brilon. nach Jahrzehnten, vielen Konzerten und vielen Chören und Musikgruppen ging am 8. Mai um 18:30 Uhr in Maria-Hilf mit dem Gesangverein Scharfenberg eine Ära zu Ende – aber nicht sang- und klanglos. Mit Liedern aus Romantik, Folklore, Operette, Schlager und Pop zeigte der Chor unter der Leitung von Heinz-Josef Fischer aus Brilon sein breites Spektrum – darunter auch selbst getextete und komponierte Stücke. Die Briloner Krankenhauskonzerte werden ab September durch die Mittwochskonzerte in der evangelischen Stadtkirche abgelöst.

Das Publikum in der spärlich besetzen Krankenhauskapelle lauschte den Soli von Gerd Canisius, Markus Hiegemann, Rudi und Heiner Kraft, verfolgten aufmerksam die Moderation von Markus Hiegemann und sang bei den Mitsing-Frühjahrslieder kräftig mit. Auch Freunde vom Männerchor 1868 Brilon und Zuhörer aus Scharfenberg waren gekommen. Früher war es selbstverständlich, dass vor dem Konzert ein Vertreter des Krankenhauses zur Begrüßung kam und den Chor mit einem Umtrunk nach dem Konzert auch wieder verabschiedete. Diesmal war nur der Pforte bekannt, dass das letzte Krankenhauskonzert überhaupt stattfand. Umso aufgeregter sprangen die Schwestern des Hauses durch die Kapelle, um vor der Sängerschar das Allerheiligste in Sicherheit zu bringen. mag der liebe Gott keine Chormusik? Zugehört haben die Schwestern nicht. Wer sich um die Übertragungstechnik auf den Krankenzimmern kümmert, ist seit Jahren ein Rätzel.

ganz anders das Konzert drei Tage zuvor am 5. Mai um 15:00 Uhr im Engelbert-Seniorenzentrum der Caritas. Die Kapelle war gut gefüllt und die Sängerinnen und Sänger wurden durch das Haus herzlich aufgenommen und unterstützt. Nach dem Konzert gab es für alle leckeren Kaffee und Kuchen. Der Gesangverein Scharfenberg war hier nun schon zum dritten Mal zu Gast – und Bewohner – darunter auch einige Sängerinnen der Hohlweg-Lerchen – und Gäste genossen das rund 70Minuten lange Konzert. Der Chor kommt gerne wieder.

Quelle: Gerd Canisius

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon