S-INVESTforum 2019: Die Zukunft ist jetzt

Gut 100 Gäste besuchten unser S-INVESTforum „Die Zukunft ist jetzt!" der Sparkasse Hochsauerland am Montag in der Olsberger Filiale.

Bei den gemeinsam mit der Allianz Global Investors (AGI) durchgeführten Veranstaltungen erhielten die Teilnehmer interessante Einblicke und Perspektiven zum Thema Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0. So konnten sich unsere Gäste mit fundierten Informationen aus erster Hand versorgen und mit dem Referenten Frank Kühn, Abteilungsdirektor der AGI, diskutieren.

Wolfgang Weber, Bereichsleiter PrivateBanking, verwies in seiner Begrüßung auf die stark wachsende Bedeutung „künstlicher Intelligenz“ und dem bereits vorhandenen Einzug in unserem Alltag. Er empfahl unter dem Gesichtspunkt einer langfristigen, renditeorientierten Ausrichtung über eine Beimischung dieser Anlageklasse in einem wachstumsorientierten Wertpapierdepot nachzudenken, um am enormen Potenzial des Sektor profitieren zu können.

Mit der AGI und Frank Kühn präsentierte sich ein geeigneter Partner, der in dieser Sparte bereits umfassend und weltweit vernetzt ist. Die AGI befasst sich weltweit an mehreren Standorten mit dieser Thematik und führt hierzu weit über 1.000 Unternehmensgespräche jährlich. Herr Kühn zeichnete ein visionäres Bild zukünftiger Potenziale in nahezu allen Lebensbereichen und verstand es aber auch, die bereits bestehenden heutigen konkreten Einsatzgebiete und Profiteure konkret mit zukünftigen Anwendungen zu verknüpfen.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Weinprobe und nützliche Informationen zum (Bio-) Weinanbau des Mosel-Bio-Weinguts Reis-Oberbillig aus Riol.

BU. auf dem Gruppenfoto von rechts: Frank Kühn (Abteilungsdirektor Allianz Global Investors), Wolfgang Weber (Leiter PrivateBanking Sparkasse Hochsauerland), Martina Sprink (Sparkassenfiliale Olsberg) und Matthias Reis (Weingut Reis-Oberbillig, Riol/Mosel).

