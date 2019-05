Südwestfälischer CDU-Europaabgeordneter Peter Liese beim CDU Informationsstand in Brilon

Brilon-Totallokal: Möglichkeit zur Diskussion

brilon-totallokal: Am 26. Mai ist Wahltag – und der heimische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese befindet sich momentan auf großer Südwestfalen-Tour. Am 18. Mai von 12.00-13.00 Uhr steht der Europapolitiker allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern in Brilon beim Informationsstand der CDU vor dem Museum Haus Hövener Rede und Antwort.

In der heißen Wahlkampfphase geht es Liese in erster Linie darum, das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern noch einmal zu intensivieren und darauf hinzuweisen, dass jede Stimme Gewicht habe. Denn diese Europawahl ist ein „Referendum für die Europäische Union“. Das Brexit-Chaos zeigt was passiert, wenn die Errungenschaften der Europäischen Union nicht mehr selbstverständlich sind. In vielen Ländern sind die antieuropäischen Parteien auf dem Vormarsch. Wenn die Antieuropäer zu stark werden, ist das Europäische Parlament nicht mehr arbeitsfähig und im schlimmsten Fall kann die Europäische Union zerfallen. Daher gilt es die Menschen, die für Europa stehen, zu motivieren zur Wahl zu gehen, betonte Peter Liese.

Besonders am Herzen liegt Liese die Bedeutung Europas für unsere Heimat Südwestfalen. „Kaum eine Region ist wirtschaftlich erfolgreicher als Südwestfalen. Unsere Unternehmen brauchen dafür aber optimale Voraussetzungen. Daher achte ich bei allen Gesetzgebungsvorschlägen in Brüssel darauf, dass die Anliegen von südwestfälischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern berücksichtigt werden. Dafür will ich mich auch in den nächsten fünf Jahren einsetzen!“ so Liese.

Im Gepäck haben wird Liese neben jeder Menge Informationen zur Bedeutung Europas für Südwestfalen natürlich auch in diesem Jahr weitere nützliche Dinge des Alltags –zum Beispiel ein praktisches Pflasterheft, um auf den Stellenwert der Gesundheit in der EU hinzuweisen und Gummibärchen in Tüten aus kompostierbarer Folie, woran sich die Kleinen erfreuen werden.

Abschließend ein kleiner Hinweis: Wer an dem Quiz teilnimmt, das in Lieses Kandidatenflyer zu finden ist und bei jeder Veranstaltung und an jedem CDU-Stand verteilt wird, kann mit etwas Glück Reisen nach Paris oder Brüssel gewinnen.

Quelle: Dieter Berger

