Vortrag Cyber-Kriminalität

Brilon-Totallokal: Was gestern noch unvorstellbar war, ist heute schon fast wieder alt – die Digitalisierung ist das Thema unserer Zeit

brilon-totallokal: Ein Segen für viele Unternehmen. Aber wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Und dieser Schatten ist die Cyber-Kriminalität.

Wir bieten zum Thema Cyber-Kriminalität am Donnerstag, 23. Mai 2019 – Beginn: 8.30 Uhr – Ende: 10.00 Uhrin der Sparkasse Hochsauerland, Am Waltenberg 23einen hochinteressanten und sehr kurzweiligen Vortrag an.

Nikolaus Stapels, VdS Berater für Cyber Security, zeigt Ihnen eindrucksvoll, welchen Gefahren Ihr Unternehmen aktuell ausgesetzt ist. In seinem Vortrag inklusive Live-Hacking erwarten Sie folgende Themen:

Warum greifen Kriminelle Unternehmen an? Welche Risiken gibt es? Inwieweit hafte ich mit meinem Unternehmen? Wie lange dauert es, ein Unternehmen zu hacken? Was erwartet mich im Darknet?

Zum Ablauf: Wir starten mit einem gemeinsamen Frühstück und steigen dann in das Thema ein. Im Anschluss erhalten Sie ein Teilnehmer-Zertifikat.

Anmeldungen erforderlich unter Telefon 02961-7930 oder per E-Mail m.ester@spk-hochsauerland.de

Foto: ©Nikolaus Stapels Consulting and Training

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon