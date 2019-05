Bilder: Die Freiwillige Feuerwehr Brilon feierte am Wochenende gleich drei Jubiläen

Brilon-Totallokal: (Hier zu den Bildern) Das Tambourkorps feierte sein 100-jähriges, die Jugendfeuerwehr ihr 50-jähriges und der Löschzug sein 140-jähriges Bestehen.

brilon-totallokal: Am Samstagvormittag veranstaltete die Jugendfeuerwehr ein „Spiel ohne Grenzen“ bei dem Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt waren. Am Nachmittag gab es einen großen Umzug durch die Stadt, an dem neben dem Tambourkorps der freiwilligen Feuerwehr Brilon zahlreiche Spielmannszüge, Musikvereine und Schützenvereine teilnahmen. Bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal spielten alle Musikerinnen und Musiker gemeinsam „Preußens Gloria“ und den „Regimentsgruß“ unter der Führung von Freddi Renerich. Nach einem Rückblick auf die Geschichte des Tambourkorps durch Musikzugführer Freddi Renerich, den Grußworten von Wehrführer Wolfgang Hillebrand, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Kreisbrandmeister Bernd Kruse wurde Freddi Renerich vom Landesstabführer Thorsten Zywietz mit der Ehrenplakette des Volksmusikerbundes ausgezeichnet. Anschließend wurde bis in die Morgenstunden bei Live-Musik mit der Band „livehaftig“ ausgelassen gefeiert.

Am Sonntag feierte der Löschzug Brilon sein 140-jähriges Bestehen mit einem Festhochamt und einem Tag der offenen Tür am Feuerwehrgerätehaus. Die Mitglieder des Löschzugs hatten ein buntes Programm für die ganze Familie vorbereitet. So konnten sich Interessierte über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr und ihre modernen Gerätschaften informieren. Die Kinder waren u. a. von der Schnitzeljagd, bei der es attraktive Preis zu gewinnen gab, begeistert. Auch die Jugendfeuerwehr war mit einem Infostand am Feuerwehrgerätehaus vertreten.

