Europawahl am 26. Mai 2019

Brilon-Totallokal: Anlässlich der bevorstehenden Europawahl möchte die Stadt Brilon die Bürgerinnen und Bürger auf einige Aspekte hinweisen

brilon-totallokal: Briefwahl

Die Möglichkeit der Briefwahl besteht noch bis Freitag, den 24. Mai, 18.00 Uhr. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen (amtliche rote Umschläge) müssen am Wahltag bis spätestens 18.00 Uhr im Wahlamt vorliegen. Um dies zu gewährleisten sollten sie spätestens am Donnerstag, den 23. Mai abgeschickt werden. Danach besteht noch die Möglichkeit, die Wahlbriefe bis zum Wahltag, 18.00 Uhr in die Hausbriefkästen im Rathaus oder im Amtshaus einzuwerfen bzw. direkt im Wahlamt (nicht im Wahllokal) abzugeben. Später eingehende Wahlbriefe dürfen bei der Auszählung nicht berücksichtigt werden.

Die Briefwahlstimmen werden am Wahltag ab 18.00 Uhr im Amtshaus von vier Briefwahlvorständen ausgezählt; deren Sitzungen sind öffentlich.

Erreichbarkeit des Wahlamtes

Das Wahlamt befindet sich im Amtshaus (Bahnhofstraße 33) und ist am Wahlwochenende wie folgt geöffnet:

Freitag, 24. September 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag, 25. September 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Sonntag, 26. September 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Telefonisch ist das Wahlamt am Wahlwochenende (über eine Rufumleitung auch nach Dienstschluss) unter 02961 – 794 – 232 zu erreichen.

Wahlbezirkseinteilung

Die Wahlbezirkseinteilung, d.h. die Einzugsbereiche der einzelnen Wahlräume, hat sich seit den letzten Wahlen im Jahr 2017 nicht geändert.

Wahlräume

Bei den einzelnen Wahlräumen hat sich im Vergleich zu den letzten Wahlen im Jahr 2017 lediglich im Wahlbezirk 090 Oberes Quartal eine Änderung ergeben. Der Wahlraum befindet sich zwar weiterhin in der Sparkasse Hochsauerland, ist aber nicht mehr über den Nebeneingang in der Stracke-straße, sondern über den Haupteingang am Marktplatz zu erreichen.

Ansonsten haben drei Wahlräume aufgrund einer zwischenzeitlich eingetretenen Nutzungs-änderung eine neue Bezeichnung erhalten:

Wahlbezirk 030 Niederes Quartal

Bisherige Bezeichnung : Ehemalige Martin-Luther-Schule

Neue Bezeichnung : Engelbertschule (Teilstandort)

Wahlbezirk 080 Müggenborn / Schulzentrum

Bisherige Bezeichnung : Ehemalige Eduard-Pape-Schule

Neue Bezeichnung : Sekundarschule (Teilstandort)

Wahlbezirk 121 Scharfenberg

Bisherige Bezeichnung : Ehemalige Grundschule

Neue Bezeichnung : Feuerwehrhaus

Wählerbefragungen

Vor dem Wahlraum in der Sparkasse Hochsauerland (Wahlbezirk 090 Oberes Quartal) führt die Fa. Infratest Dimap im Auftrag der ARD eine Befragung der Wähler durch.

Vor dem Wahlraum im Teilstandort der Sekundarschule (Wahlbezirk 080 Müggenborn / Schulzentrum) führt die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF eine Wählerbefragung durch.

Beweglicher Wahlvorstand

In der Seniorenresidenz Christophorushaus in Gudenhagen wird am Wahltag von 15.00 – 16.00 Uhr wieder ein beweglicher Wahlvorstand eingesetzt, um den dortigen Bewohnern die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Voraussetzung hierfür ist jedoch der Besitz eines gültigen Wahlscheins, der bis zum 24. Mai, 18.00 Uhr im Wahlamt beantragt werden muss.

Ergebnispräsentation

Wer am Wahlabend am Verlauf der Ergebnisermittlung in Brilon bzw. im Hochsauerlandkreis interessiert ist, kann diesen auf der Internetseite der Stadt Brilon www.brilon.de live mitverfolgen.

Quelle: Clemens Mund, Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon