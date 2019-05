Brilon-Totallokal: Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg hat kurzfristig noch freie Plätze bei der diesjährigen Gartenfahrt ins Schaumburg-Lipper-Land anzubieten

brilon-totallokal: Über den Tellerrand bzw. Gartenzaun zu schauen ist bei dieser Gartenfahrt das oberste Gebot. Naturfreunde und Pflanzenliebhaber können einen Blick in private Gärten werfen und sich an Beeten und Bäumen, Hecken und Stauden, Wasserspielen und Teichen erfreuen. Es werden unterschiedliche Gärten besucht, die die vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Gärten widerspiegeln. Vorgesehen sind Besuche in einem Rosengarten mit mehr als 100 verschiedenen Strauch- und Kletterrosen, einem Senkgarten mit Teich und Wasserfall und einem bepflanzten Terrassengarten.

Ein parkähnlich angelegter Garten im englischen Stil mit lauschigen Sitzecken, die zum Verweilen einladen, erwartet Sie im nächsten Garten. Außerdem besichtigen Sie einen großen Bauerngarten, der in verschiedene Gartenräume mit Hortensien, Stauden und Rosen gestaltet ist und den Küchengarten, in dem Gemüse, Kräuter, Obst und einjährige Blumen bunt durcheinander stehen. Die Fahrt findet am Sonntag, den 16. Juni, statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 noch möglich.

Quelle:Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

