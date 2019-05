Sichtungstraining für die Jahrgänge 2007 und 2009

Brilon-Totallokal: Die U13-Fußballer des SV Brilon stehen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft in der HSK D Junioren Leistungsklasse Ost und haben damit noch alle Chancen, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen

brilon-totallokal: Um den Kader weiter zu verstärken, richtet der SV Brilon für die Jahrgänge 2007 und 2008 ein Sichtungstraining aus. Tom und Tim Schwartz, die die D-Jugend des SVB in der Saison 2019/20 trainieren, laden am 29. Mai von 17.00 bis 19.00 Uhr zu einer Übungseinheit auf den Kunstrasenplatz an der Briloner Jakobuslinde ein. Interessierte und engagierte junge Fußballer melden sich bitte entweder bei Tom Schwartz (0157/32610538) oder Oliver Ströthoff (0175/5569784) zu diesem Training an.

Foto: Die U13 des SV Brilon in der Saison 2018/19

Quelle: Jugendabteilung SV Brilon

