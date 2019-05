Tanzsportgemeinschaft Brilon wählt Vorstand

Brilon-Totallokal: Nach dem Vorstandsbericht und dem Finanzbericht erfolgte die Vorstandswahl

brilon-totallokal: (ChK) Der 1.Vorsitzende Frank Schlag konnte erfreulich viele Tänzer zur Mitgliederversammlung der TSG im Aufenthaltsraum der neuen Trainingsstätte begrüßen. Nach dem Vorstandsbericht und dem Finanzbericht erfolgte die Vorstandswahl.

Frank Schlag, Emanuele Strick (2.Vorsitzende), Cornelia Biedendorf (Schriftführerin) und Christine Kraft (Pressereferentin) wurden für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Die Wahl des Kassierers steht erst im nächsten Jahr auf der Tagesordnung.

Freies Tanzen im Tanzkreis Nachdem im letzen Jahr die Suche nach einem neuen Trainingsraum im Fokus des Vorstandes stand, soll in diesem Jahr u.a. der Tanzkreis gefördert werden. Dieser richtet sich an Teilnehmer jeden Alters, die nicht mehr intensiv trainieren möchten, aber dennoch regelmäßig tanzen wollen oder wieder damit anfangen möchten. Es ist völlig egal wie lange bisher getanzt wurde oder welcher Schwierigkeitsgrad erreicht wurde, alle neuen Mittänzer –und Tänzerinnen sind herzlich eingeladen den Tanzkreis unverbindlich zu besuchen.

Dem Vorstandsteam ist es wichtig, das Vereinsleben aktiv zu gestalten. So wird das wöchentliche Kursproramm auch in diesem Jahr wieder mit Workshops, Sommerball und Vereinsfahrten ergänzt. Tanzinteressierte sollten sich bereits jetzt den September vormerken. Am 04.09. startet ein neuer Line Dance Kurs und ab 10.09. können Anfänger Discofox lernen. Weitere Informationen unter tsg-brilon

Bildmaterial: Vorstand TSG Brilon 2019

Foto von: Stefanie Schlag

Quelle: Christine Kraft, Tanzsportgemeinschaft Brilon e.V.

