Aktivwochenende des KreisSportBund HSK und westdeutschen skiverband

brilon-totallokal: Vom 12. bis 14. Juli veranstaltet der KreisSportBund HSK gemeinsam mit dem westdeutschen skiverband ein Aktivwochenende unter dem Motto „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“. Dabei erwartet Euch ein buntes Programm bestehend aus Stand-up Paddeling, Übungen zum Thema Balance, Gleichgewicht und Geschicklichkeit, sowie Entspannung. Außerdem werden Experten vor Ort sein und Euch einige Informationen zu gesunder Ernährung und medizinischen Grundlagen der Haltung und des Gleichgewichts geben.

Das Programm beginnt am Freitag gegen 16 Uhr im Bildungszentrum am Sorpesee. Am Sonntag enden wir gegen 14.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 165€ pro Person im Doppelzimmer und 185€ pro Person im Einzelzimmer. Darin enthalten sind zwei Übernachtungen, Halbpension und das Programm mit entsprechender Ausrüstung. Weitere Informationen und Anmeldung bei Franziska Geise (f.geise@hochsauerlandsport.de / 02904-9763254).

