Klönnachmittag über die Vertreibung und Flucht im Museum Haus Hövener

brilon-totallokal: Der Briloner Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener laden zum Klönnachmittag ab 15 Uhr bis 17 Uhr in das Museum ein. Die Schicksale von vertriebenen Männern, Frauen und Kindern sind Thema der Gespräche.

Als 1945 der Zweite Weltkrieg endete, waren abertausende von Familien, von Männern, Frauen und Kindern heimatlos geworden. Die größte Katastrophe der jüngeren Geschichte sorgte dafür, dass ganze Bevölkerungen im Laufe des Krieges ihre Häuser aufgeben und in ländliche Regionen fliehen mussten. Aus dem Rheinland, dem Ruhrgebiet und auch aus dem heutigen Polen zogen die Vertriebenen auch in das Sauerland. Wahrscheinlich kennen viele Brilonerinnen und Briloner Geschichten über eine überstürzte Flucht, als Mütter ihre Kinder mit den wenigen Habseligkeiten hunderte von Kilometer vor dem Krieg in Sicherheit brachten. Manche von ihnen fanden ein neues Zuhause in Petersborn-Gudenhagen, in Scharfenberg oder auch in der Kernstadt Brilon.

Was folgte, war das enge Zusammenleben zwischen der vorherigen und neuen Bevölkerung. Es gab Spannungen, es gab Differenzen. Allerdings gab es auch eine Annäherung an die Kultur der Vertriebenen. Es entstand schlussendlich die Bürgerschaft der Dörfer und der Stadt, die wir teils heute noch im Sauerland haben.

Während des Klönnachmittags sollen diese Geschichten über Verzweiflung aber auch über neue Chancen bei einem Kaffee und Gebäck erzählt werden. Welcher Briloner erinnert sich noch an die Zeit kurz nach 1945? Wer kann Geschichten über die Zeit erzählen, als in Brilon tausende Menschen eine neue Heimat fanden oder durch das Sauerland reisten? Wie immer geht es beim Klönnachmittag um das Erinnern, um das gesellige Gespräch.

Der Klönnachmittag findet am 28. Mai um 15 Uhr bis 17 Uhr im Museum Haus Hövener statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Um Anmeldung unter 02961 963 99 01 wird gebeten.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

