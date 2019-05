Ligafinale vom Sauerländerturngau in Belecke

Brilon-Totallokal: Die Turnerinnen aus Fröndenberg, Belecke, Brilon und Olsberg trafen sich zum dritten und letzten Turnwettkampf der Gauliga am 18. Mai in Belecke

brilon-Totallokal: In der Leistungsklasse 4 lagen nach zwei Wettkämpfen punktgleich 3 Mannschaften auf Platz 1. Die Mannschaft, die den dritten Wettkampf gewinnt, gewinnt auch die Gauliga und den Pokal. Bis zum letzten Gerät blieb es spannend. Ein Kopf an Kopf Rennen. Mit persönlichen Bestleistungen konnten die Turnerinnen vom TSV Bigge Olsberg: Luisa Potthoff, Laura Normann, Alina Diel, Paula Hilbert, Aimee Wetzel und Emely Goldhorn diesen dritten Wettkampf für sich entscheiden. Einen Wimpernschlag lag die Mannschaft des TSV vor Fröndenberg und Belecke. Mitgeturnt an den anderen 2 Wettkampftagen haben Maja Seibert, Alina Berlus und Nora Hüske.

In der Leistungsklasse 2 lag nach zwei Wettkämpfen die 1. Mannschaft vom TSV Bigge Olsberg mit 2 Siegen auf Platz 1. Auch am letzten Wettkampftag zeigte die Mannschaft mit Sarah Ruf, Pia Gnad, Kathrin Patzsch, Laura Hesse, Lauryn Rösen und Jenny Schulz Bestleistungen am Spannbarren, Balken und Boden. Trotz der kleinen Schwäche am Sprung gewannen die Turnerinnen deutlich mit 5,7 Punkten vor Belecke, Fröndenberg und Brilon. Damit hat sich die Mannschaft zum 8. Mal für den Relegationswettkampf der Landesliga 2 in Ochtrup qualifiziert.

Außer Konkurrenz turnte die 3. Mannschaft vom TSV Bigge Olsberg in der LK 2. Mit Lorina Schmidtke, Sina Stanke, Sarah Normann, Liv Hagen und Lou Ann Scharfenbaum. Mit guten Leistungen an den 4 Geräten hätte die Mannschaft am letzten Wettkampftag den 3. Platz belegt.

Quelle: Barbara Richter, Abteilungsleiterin Turnen im TSV Bigge Olsberg

