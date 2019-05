Arbeitstagung der Big Six im Krankenhaus Brilon – klares Bekenntnis zum Krankenhausstandort

Brilon-Totallokal: Die turnusmäßige Arbeitstagung der Unternehmensinitiative Big Six Brilon fand im Mai im städtischen Krankenhaus Maria-Hilf Brilon statt

brilon-totallokal: Neben den üblichen organisatorischen Absprachen für die eigenen Veranstaltungen, wie den Fußball- und Familientag am 25.Mai, wurde auch über die derzeitige Situation des Krankenhauses gesprochen.

Herr Thiemann begrüßte als Geschäftsführer die Vertreter der Big Six Unternehmen und informierte anschließend über die Herausforderungen des Städtischen Krankenhauses.

In der folgenden Diskussion waren sich alle Teilnehmer einig, dass das Krankenhaus für den Wirtschaftsstandort Brilon eine eminent wichtige Rolle spielt. Die medizinische Versorgung vor Ort sei ein wichtiger Standortfaktor bei der Akquise von Mitarbeitern. Dass das Briloner Krankenhaus qualitativ gut aufgestellt ist, wissen die Unternehmen. Wichtig ist nur, dass alle direkt und indirekt Beteiligten Ruhe einkehren lassen und das Krankenhaus wieder für das steht, was sein eigentlicher Zweck ist: Die gute medizinische Versorgung in Brilon sicherstellen.

Alle Unternehmensvertreter sicherten hierfür ihre Unterstützung zu und bekannten sich klar zum städtischen Krankenhaus Maria-Hilf.

Bildunterschrift: Setzen sich für ein starkes Krankenhaus in Brilon ein: Vertreter der Unternehmensinitiative Big Six Brilon mit dem derzeitigen Geschäftsführer Herrn René Thiemann (6.v.l.)

Quelle: i.A. der Unternehmensinitiative Big Six Brilon Oliver Dülme, BWT – Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

