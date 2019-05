Brilon-Totallokal: Informieren – Begeistern – Mitmachen!

brilon-totallokal: Genau ein Jahr vor den 40. Internationalen Hansetagen möchte die Stadt Brilon gemeinsam mit der Bevölkerung die letzten 366 (2020 ist ein Schalt-jahr) Tage der Planung einläuten. Hiermit möchten wir auch Sie herzlich ein-laden zum „Hanse Countdown – Die Party!“. Die Party steht unter dem Motto „Informieren – Begeistern – Mitmachen!“ und findet statt am Dienstag, 04. Juni 2019, im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon mit Musik von DJ BlackSmith und DJ Henning;

Einlass: 18 Uhr Beginn: 19:00 Uhr

Zusammen mit der Projektleiterin Ute Hachmann möchte ich Ihnen den aktu-ellen Planungsstand vorstellen und Informationen rund um die zahlreichen Programmpunkte während der Hansetage in Brilon geben. Viel Arbeit steckt hinter der Durchführung dieses großen Netzwerktreffens der hanseatischen Gemeinschaft im Sauerland. Wir möchten die Bevölkerung in Stadt und Dör-fern begeistern und zum Mitmachen aufrufen und hierzu mit Ihnen in locke-rer „Party“-Atmosphäre bei kühlen Getränken, Snacks und guter Musik von DJ BlackSmith und DJ Henning ins Gespräch kommen. Egal ob man sich als Helfer engagieren möchte oder nicht, die gesamte Briloner Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Unterstützung wird für zahlreiche Aufgaben benötigt, wie zum Beispiel Städ-tepatenschaften, Übersetzungshilfen, Infoguides, Ordner und Ansprechpart-ner beim Ausflugsprogramm oder im HanseOffice. Sie können sich aktiv in die Vorbereitung und Ausrichtung der Hansetage 2020 in Brilon einbringen und sie somit zum Gemeinschaftsprojekt aller Brilonerinnen und Briloner werden lassen. Je mehr Briloner Gesichter hinter der Veranstaltung stehen, desto mehr Wirkung wird sie entfalten.

Bei den 40. Internationalen Hansetagen 2020 erwartet die Stadt Brilon vom 04. bis 07. Juni 2020 Delegationen aus 120 Hansestädten aus 16 nordeuro-päischen Ländern. Bei diesem internationalen Fest möchte sich Brilon bunt, fröhlich und weltoffen präsentieren und zahlreiche attraktive Angebote für die Besucher jeden Alters machen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hansetagebrilon.de oder https://de-de.facebook.com/hanseheimathandgemacht/ .)

Für Rückfragen rund um das Fest steht das Projektteam der Stadt Brilon selbstverständlich jederzeit bereit (Ansprechpartner: Projektleiterin Ute Hachmann, Tel. 02961 / 794-2020 oder u.hachmann@brilon.de, sowie Herr Michael Kahrig, Tel. 02961 / 794-111 oder m.kahrig@brilon.de und Herr Thomas Mester, Tel. 02961 / 969950 odert.mester@brilon.de).

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

