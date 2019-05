Tanzsportgemeinschaft Hochsauerland 1996 e.V. Brilon

Brilon-Totallokal: Linedancer der Briloner Tanzsportgemeinschaft (e. V.) holen Profitrainer Dennis Ryczak mit Vizeweltmeisterin Natalie Deibl nach Brilon

brilon-totallokal: Einen erfolgreichen unvergesslichen Trainingstag der besonderen Art durften die Briloner „Groovy Liners“ letzten Samstag beim Tanzsportverein in Brilon erleben. In den eigens angemieteten Räumlichkeiten des Vereins zeigten die zwei hochkarätigen Linedance-Profis aus Kassel eindrucksvoll, wie mit der richtigen Tanztechnik selbst schwierige Schrittfolgen im Linedance spielend umgesetzt werden können. Am Ende des Tages konnten die motivierten stolzen Trainingsteilnehmer bereits 3 einstudierte Tänze präsentieren.

Linedance ist vielfältiger und spannender als man zunächst vermutet. Neben Schrittkombinationen, die auswendig gelernt werden, spielt „die richtige Tanztechnik“nach Ryczak und Deibl eine wichtige Rolle. „Strukturierte Schrittabfolgen ergeben letztlich sowohl leichtere als auch anspruchsvollere erlernbare Choreographien“.

Die Briloner Linedance-Trainerinnen Elke Ewald und Petra Clemens haben ihren „Groovy Linern“ nicht zuviel versprochen. Immer wieder schwärmte Elke Ewald von Natalie Deibl`s „graziler und ausdrucksstarken Tanzweise“. Dabei ist das alles nicht so einfach wie es aussieht. Natalie Deibl tanzt bereits seit ihrem 17. Lebensjahr bei den „Friends 4 Westerndance“ in Kassel. Dort lernte sie auch ihren langjährigen Trainer Dennis Ryczak kennen, mit dem sie sich regelmäßig bei der NTA (National Teachers Association) fortbildet. Heute, neun Jahre später, hat sie viel erreicht. Sie war bereits deutsche Meisterin, Vizeeuropameisterin und Vizeweltmeisterin bei dem Verband des WCDF (World Country Dance Federation) in ihrer Klasse. Mittlerweile trainiert sie nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere Linedancer, denen außer Spaß am Tanzen auch Technik, Haltung und Ausstrahlung wichtig sind.

Bei dieser erfrischenden Art des Workshopswaren sich schnell alle Teilnehmer einig: „Es war eine großartige gelungene Bereicherung für jeden Trainingsteilnehmer mit vielen professionellen Tipps und Tricks für ein bewussteres und gesundes Tanzen.“ Auch der Show-Akt kam nicht zu kurz. Ein herzliches Dankeschön dafür an Natalie und Dennis!

Der Vorstand des Tanzsportvereins Brilon e.V. ist stolz darauf, dass dieangebotenen Programme auf so breite Zustimmung stoßen. Es wird zukünftig mehrere Angebote dieser Art geben. Man darf gespannt sein. Sie sind herzlich eingeladen auch dabei zu sein. Vielleicht packt auch Sie das Tanz-Fieber ? Wir freuen uns auf Sie – „Let`s dance!“

….. Übrigens: Der neue Linedance-Anfängerkurs startet am 04. September um 18.00 Uhr in der Bahnhofstraße 42 und ist für Männer und Frauen jeden Alters geeignet. Nähere Informationen unter www.tsg-brilon.de(hier finden Sie auch Infos zu Disco-Fox und Paartanz).

