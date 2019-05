Beste Werbung für Brilon

Brilon-Totallokal: Der Westfälische Hansetag fand in diesem Jahr vom 18. bis 19. Mai in Warendorf statt. Bei strahlendem Sonnenschein und besten Temperaturen begrüßte Bürgermeister Axel Linke seine Gäste

brilon-totallokal: Linke und sein Team haben einen fantastischen Hansetag organisiert und konnten auf dem Hansemarkt etliche westfälische Hansestädte begrüßen, die mit Impressionen aus den Städten die Kernwerte der Marke Hanse „lebhafte Tradition“, „begeisternde Geschichten“ und „weltoffene Gemeinschaft“ präsentierten.

Auch Brilon war mit einem Stand vertreten und nutzte die gute Gelegenheit, sowohl die befreundeten westfälischen Hansestädte wie auch die zahlreichen Besucher in Warendorf ins Sauerland einzuladen.

Am Briloner Stand waren Informationen zu den zahlreichen Wandermöglichkeiten, Karten zu Radrouten, Broschüren zu Unterkünften in Brilon und Olsberg und das Programmheft zu den 40. Internationalen Hansetagen stark nachgefragt. „Klasse, dass ich mich hier auf dem Hansetag an so vielen Ständen informieren kann!“, so eine Besucherin am Briloner Stand.

Inmitten des Hansefestes trafen sich die Mitgliedsstädte des westfälischen Hansebundes e.V. auch zu ihrer Mitgliederversammlung, bei der es um die organisatorische Neuausrichtung der Westfälischen Hanse ging. So wurde u.a. die Satzung des Vereins neu gefasst. Alle Vertreter der teilnehmenden Hansestädte waren sich zum Abschluss einig, dass auch bei dem diesjährigen Westfälischen Hansetag in Warendorf erhebliche touristische Mehrwerte für alle Städte des Westfälischen Hansebunds erzielt werden konnten.

Foto: Waldfee am Briloner Stand (Einverständniserklärungen Kinder liegen vor)

Quelle: Stadt Brilon, Öffentlichkeitsarbeit

