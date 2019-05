Europa ist gut für Brilon! 🇪🇺

Brilon-Totallokal: Auf Einladung des heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese besuchte in dieser Woche Achim Post (MdB) die Stadt des Waldes

brilon-totallokal:┬áAchim Post, MdB und Generalsekret├Ąr der Sozialdemokratischen Partei Europas, ┬ábesuchte gemeinsam mit Dirk Wiese, B├╝rgermeister Christof Bartsch, Leader-Regionalmanagerin Hannah Kath, BWT-Gesch├Ąftsf├╝hrer R├╝diger Strenger sowie Mitglieder des Jugendparlaments und des SPD-Ortsvereins das Hotel am Kurpark. Dort stellten Christof Bartsch, R├╝diger Strenger und Hannah Kath eine Vielzahl ├Ârtlicher Projekte vor, die nur mit EU-F├Ârdermitteln realisiert werden konnten.

Insbesondere die Umgestaltung des Kurparks. ÔÇ×Europa kommt vor Ort im Sauerland an. Bei uns in Brilon wird das durch eine Vielzahl von Projekten im ganzen Stadtgebiet deutlich, insbesondere durch LEADER. F├╝r den kommenden Haushalt der Europ├Ąischen Union gilt es daf├╝r zu sorgen, dass diese wichtigen Mittel auch zuk├╝nftig ins Sauerland flie├čen.ÔÇť, so Dirk Wiese.

Quelle: Dirk Wiese

