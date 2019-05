Musikalischer Besuch aus Frankreich zu Gast in Olsberg

Brilon-Totallokal: Musik macht Freude; sie ist international – und sie kennt keine Sprachgrenzen

brilon-totallokal: Olsberg. Das können am Wochenende die Musikfreunde in der Stadt Olsberg wieder erleben: Vom Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, ist ein Orchester aus dem französischen Créquy – einem Nachbarort der Olsberger Partnerstadt Fruges – in der Stadt zu Gast.

Für die 42 Musikerinnen und Musiker stehen dabei sowohl Auftritte wie auch Begegnungen auf dem Plan – zum Beispiel mit den „musikalischen Kollegen“ vom Musikverein Eintracht Olsberg und deren Jugendorchester. Zu einem öffentlichen Konzert der Gäste aus Frankreich sind alle Interessierten für Freitag, 31. Mai, um 15 Uhr ins Haus des Gastes eingeladen. Der Eintritt ist frei. Abends wirkt das Orchester aus Créquy dann musikalisch an der großen Jubiläumsveranstaltung „825 Jahre Bruchhausen“ in der Bruchhauser Schützenhalle mit.

Zudem werden die Musikerinnen und Musiker die Region erkunden; am Samstagnachmittag findet ein Treffen mit Olsberger Musikerinnen und Musikern im Hasley statt, um Austausch und Freundschaft zwischen den beiden Partnerkommunen zu vertiefen.

Foto: Der Musikverein Eintracht Olsberg bei einem gemeinsamen Konzert in Créquy – am Wochenende steht nun der Gegenbesuch der französischen Musikerinnen und Musiker an.

Bildnachweis: Stadt Olsberg

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon