Baby- und Kinderbasar Hoppecke

Brilon-Totallokal: Spenden wurden übergeben, nächster Basar in Planung

brilon-totallokal: Der Frühjahrs Basar ist schon einige Wochen her. Die Abrechnungen wurden gemacht, Rechnungen beglichen und der Überschuss wurde gespendet. Nach dem Basar wurden die Kleiderspenden vom Basar Team sortiert. Die kleinen Größen 50 und 56 wurden dem Krankenhaus Maria Hilf in Brilon übergeben. Die restliche gespendete Kleidung, sowie Schuhe, Gummistiefeln, Decken, Spielzeug, Bücher, kamen dem Frauenhaus in Salzkotten zu Gute.

Daniela Osthoff vom Basar Team hatte Kontakt mit Frau M. Bittner (Mitarbeiterin des SKF in Paderborn) aufgenommen. Frau Bittner arbeitet im Frauenhaus und nahm die Spenden in Paderborn beim Sitz des

Sozialdienst Katholischer Frauen entgegen. Sie nahm die Spenden dann mit nach Salzkotten. Somit haben die Frauen mit Kindern auch weiterhin Ihren geschützten Rahmen, in denen sie aufgefangen werden und zur Ruhe kommen können.

Der Geldüberschuss in Höhe von 341,24€ wurde an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe gespendet. Aber wir vom Basar Team sind es nicht allein, so Daniela Osthoff. Jeder einzelne Basarteilnehmer und jeder Besucher, der an diesem Tag vor Ort war, etwas gekauft hat,

oder später in der Kaffeebar verweilte ( mit selbstgebackenem Kuchen von S. Langner/van der Wejden) hat dazu beigetragen.

Wenn wir das ein oder andere Lächeln in die Gesichter der Kinder oder Eltern zaubern können, die derzeit in einer Notsituation sind, haben wir alle etwas dazu beigetragen, die Welt ein bischen schöner und bunter zu machen.

Der nächste Basar ist am 14. September von 13.00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Schützenhalle in Hoppecke.

Tische können ab sofort reserviert werden unter

Foto von links nach rechts: D. Osthoff (Basar Team), M. Bittner (Mitarbeiterin SKF) und S. Langner/v. der Wejden (Basar Team)

Quelle: Daniela Osthoff

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon