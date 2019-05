Brilon-totallokal: Beim Bilderbuchkino am Donnerstag, 06. Juni 2019, zeigt die Stadtbibliothek Brilon eine Bildergeschichte von Alexander Steffensmeier. Sie heißt: „Lieselotte will nicht baden“.

brilon-totallokal: Und darum geht es:Lieselotte und ihre Freunde vom Bauernhof haben sich beim Spielen ordentlich schmutzig gemacht. Da gibt es kein Pardon. Vor dem Schlafengehen müssen alle in der Badewanne noch einmal kräftig abgeschrubbt werden. Auch Lieselotte. Aber die will nicht. Sie versucht es heimlich mit einer kleinen Katzenwäsche. Die Bäuerin kommt ihr jedoch auf die Schliche. Und dann wird es herrlich turbulent. Beide haben riesigen Spaß mit dem Rasensprenger und beim Spritzen mit dem Gartenschlauch. Schließlich muss sogar die Bäuerin in die Badewanne, denn die ist in den Matsch geplumpst!

Wie immer beginnt das Bilderbuchkino um 15.30 Uhr.

Wegen der großen Nachfrage für das anschließende Basteln möchten wir Sie bitten, sich anzumelden, damit wir besser planen können und genügend Material zur Verfügung stellen können.

Bei jedem Bilderbuchkino-Besuch gibt es einen Stempel in eine bei uns erhältliche Stempelkarte und bei 10 gesammelten erwartet die Kinder eine kleine Überraschung!

Zum Vorlesen selbst ist keine Anmeldung nötig.

Anmeldungen (zum anschließenden Basteln) bitte unter Tel.: 02961/794-460.

