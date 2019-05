Brilon-Totallokal: Sie findet bereits zum neunten Mal statt, die Fachtagung Stadt und Handel – Allianz für Innenstädte.

brilon-totallokal: Aber für Brilon ist es am 06.Juni im Bürgerzentrum eine Premiere. Zum ersten Mal findet diese Veranstaltung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) und dem Handelsverband Deutschland (HDE) in der Hansestadt statt. „Mit dieser Veranstaltungsreihe möchten wir mit den betroffenen Akteuren das Thema des Einzelhandels diskutieren: Die Auswirkungen des Onlinehandels und was man vor Ort für eine attraktive Innenstadt tun kann.“, so Bernd Düsterdiek, Organisator vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Diese Informationsreihe wurde bisher eher in größeren Städten wie Hannover, Gera oder Worms durchgeführt, aber gerade Städte mit einer Größenordnung wie Brilon sind von den Veränderungen besonders betroffen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Gastgeber dieser Veranstaltung sein dürfen und hoffen, dass viele Briloner Einzelhändler dieses Angebot annehmen. Für unseren Wirtschaftsstandort Brilon ist eine funktionierende Innenstadt von entscheidender Bedeutung. Glücklicherweise haben wir einen sehr aktiven Gewerbeverein. Aber der Blick über den Tellerrand, den diese Veranstaltung ermöglicht, bringt oft neue Ideen und Ansätze, auch für den Einzelnen.“, findet Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der den Kontakt für diese Veranstaltung hergestellt hat. Eingeladen sind alle interessierten Einzelhändler, Kommunalpolitiker und Bürger, nicht nur aus Brilon. Beginn ist am 06.Juni um 10 Uhr. Um eine vorherige Online-Anmeldung wird gebeten.

