Mit Handicap auf die Gipfel

brilon-totallokal: Willingen. Menschen mit Handicap sind am kommenden Sonntag, 26. Mai 2019, eingeladen, die Berge zu erobern. Seit mehr als zehn Jahren veranstaltet der Verband Deutscher Seilbahnen diesen traditionellen Aktionstag, der jedermann den Blick auf einzigartige Bergpanoramen ermöglicht. In Waldeck-Frankenberg bietet die Ettelsberg-Seilbahn dieses besondere Angebot.

Ab einer im Ausweis eingetragenen Behinderung von 60 Prozent werden die Gäste am 26. Mai 2019 kostenlos auf die Berge und wieder ins Tal befördert, eine eingetragene Begleitperson eingeschlossen. Die aktuelle Liste aller teilnehmenden Seilbahnunternehmen finden Sie unter www.seilbahnen.de.

Rund zwei Dutzend Seilbahnunternehmen beteiligen sich an dieser Aktion. Sie alle verfügen über barrierefreie Ausstattungen bei Parkplätzen, Ein- und Ausstiegen der Kabinenbahnen sowie Zugängen zu Gastronomie und Sonnenterrassen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

So eröffnen sich neue Dimensionen: Viele Panorama-, Gipfelwege und Höhenwanderrouten sind auch mit dem Rollstuhl befahrbar und zahlreiche Bahnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Eine Vielzahl an Unternehmen verfügt zudem über das Siegel „Reisen für Alle“, die bundesweit gültige Kennzeichnung für unterschiedliche Arten der Barrierefreiheit. Neben der Ettelsberg Seilbahn in Willingen sind dies unter anderem auch die Arber Bergbahn im Bayerischen Wald oder die Wendelsteinbahnen im bayerischen Oberland.

„Unsere Gäste schätzen diese Möglichkeiten sehr“, betont Jörg Wilke, Geschäftsführer der Ettelsberg-Seilbahn. „Denn zudem fahren die Panoramakabinen der Ettelsberg- Seilbahn in den Stationen besonders langsam und ermöglichen so ein entspanntes und barrierefreies Ein- und Aussteigen. In den Kabinen können Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren problemlos befördert werden.“ Mitarbeiter sind geschult und bei der Fahrt jederzeit behilflich. Auch die Gastronomie, der Hochheideturm und Spazierwege auf dem Ettelsberg sind barrierefrei erreichbar.

Quelle: Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte e. V. (VDS)

