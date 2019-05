RadWerk Upland e.V. / Ergebnisse Rennsportwochenende

Brilon-Totallokal: Erster UCI MTB XCO Worldcup für Adrian Horchler

brilon-totallokal: Obwohl Adrian das Rennen vom vorletzten Wochenende beim World Series Marathon in Singen mit “überhaupt nicht mein Tag” abhakte, sah er es als einen Tag, an dem er wieder Erfahrung im internationalen Renngeschehen sammeln konnte.

Am letzten Wochenende ging es damit direkt weiter. Er nutzte die Chance mit der vollständigen Qualifikation und ging beim UCI Mountainbike World Cup Albstadtan den Start. Dies bedeutete einen Abstecher ins Cross-Country und den internationalen Rennzirkus – live übertragen auf RedBull TV. Nach dem Start aus der letzten Reihe konnte er sich ein paar Plätze nach vorne arbeiten, bevor er zweimal durch einen Sturz seiner Konkurrenten zu Boden ging. Technische Probleme, eine halbe Runde zu Fuß und die Wetterbedingungen trugen dazu bei, dass der Ausflug in den Weltcup früher beendet war, als erhofft. Adrian ist positiv gestimmt: „Trotzdem bin ich froh über die Erfahrung und glücklich, dass ich so viele Leute an meiner Seite wusste, die mir die Daumen gedrückt haben – vielen Dank!“. Ab sofort geht’s wieder weiter mit dem Marathon fahren. Das RadWerk Upland wünscht viel Erfolg!

+++ Bike Festival in Willingen: Rocky Mountain BIKE Marathon +++

Bei hervorragenden Wetterbedingungen und mit jeder Menge Motivation im Gepäck gingen die RadWerker am Samstag beim Heimrennen an den Start.

Tim Schaumburg fuhr ein starkes Rennen und belohnte sich mit einem Podestplatz (3. Platz U19) über die 52 km-Strecke. Mathias Göbel wurde auf gleicher Strecke 13., Jary Biederbick 117. und Willi Biederbick 122.. Andreas Kramer startete beim stark besetzten Rocky Mountain BIKE Marathon über die Langstrecke (130 km) und wurde 16. der Klasse.

+++ Bike Festival in Willingen: Maxim Roor und Rita Pollack gewinnen wie schon im letzten bei der Junior Trophy – weitere RadWerker erreichen tolle Platzierungen +++

Zum BIKE Festival Willingenwurde auch von den jungen Sportlern der Heimvorteil genutzt. Bei tollem Wetter und perfekter Kulisse gingen 10 RadWerk-Kids an den Start.

Bei den Jüngsten (U7) erreichte Wadim Roor Platz 3. In der U11 der Jungs wurden Lars Engelbracht 4. und Jan Groenewald 16..

In der Klasse U13 der Mädchen setzte sich Rita Pollack durch und siegte, wie schon im letzten Jahr in ihrer damaligen Klasse U11, souverän.

Bei den Jungs in der U13 ging es spannend zu und es hagelte gute Plätze. Henri Kelm landete mit einem tollen 2. Platz auf dem Podest, Bent Kammler wurde 4.,Linus Beckmann 9. und Moritz Kahrig 15..

Maxim Roor und Sven Pollack starteten in der Klasse U15 und landeten mit starken Leistungen verdient auf dem Podest (Platz 1 und 3).

Tolle Erfolge für die Sportler des RadWerk Upland! Glückwunsch an alle Teilnehmer !!

