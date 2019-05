Spatenstich für Brilons neues Kino am 23. Mai erfolgt

Brilon-totallokal: Und so soll es zur Eröffnung am 25. April 2020 aussehen

brilon-totallokal: Der Warburger Kinounternehmer Dr. Heribert Schlenker und seine Töchter Judith und Ute sowie der Grundstückseigentümer, die Propsteigemeinde Brilon und die Stadt Brilon waren aus unterschiedlichen Gründen sehr an dem Zustandekommen dieses Bauvorhabens interessiert. Einerseits sah die Familie Schlenker einen Kinofreundlichen Raum im Großraum Brilon, der über ein immenses Pendleraufkommen verfügt und somit personell und fiskalisch gut für die Branche eingeschätzt wird. Andererseits war die Propsteigemeinde, so der Propst Dr. Reinhard Richter in seiner kurzen Ansprache, auf Grund der finanziellen Belastungen durch Sanierung des Kirchturmes und der Glocken an einer Einnahme durch den Grundstücksverkauf interessiert. Die Stadt Brilon, so ihr Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, begrüßt durch dieses Mehrfach-Kinogebäude sowohl den kulturellen Zuwachs, als auch die Möglichkeit gesellschaftlicher Veranstaltungen in den verschiedenen Räumlichkeiten. Die ersten Gespräche führte er mit der Familie vor 30 Monaten im Rathaus bezüglich einer Unterstützung für das Projekt. Auf ausdrücklichen Wunsch der Familie Schlenker segnete Propst Dr. Richter nach einem kurzen Gebet die jetzt in Angriff genommene Baumaßnahme.

Zweiter Standort

Ute Schlenker wies darauf hin, dass die Familie nicht zum ersten Mal einen, Kinoneubau in Angriff nimmt. Dieser nun in Angriff genommene Neubau soll das zweite Standbein für das Familienunternehmen werden. Neben den intensiven Verhandlungen mit der Kirche war auch Prof. Dr. Patrick Sensburg ein Förderer des Ansinnens der Familie Schlenker. Die Architekten Lothar Beltz und sein Sohn Benjamin waren schon in der Vergangenheit mit Planungen und Bauaufsichten für Kinogebäude befasst und wurden daher von der Familie Schlenker auch mit der Neubauplanung für Brilon beauftragt. Ein besonderer Dank der Architekten ging an das Bauamt der Stadt Brilon, da der im August 2018 gestellte Antrag bereits im November genehmigt vorlag. Die Rohbaumaßnahmen werden durch die Baufirma Nolte aus Warburg durchgeführt, da diese ebenfalls durch vorherige Kinobauten mit den Erfordernissen vertraut ist. Für die Zimmererarbeiten wurde bereits ein Briloner Unternehmen beauftragt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,2 Millionen Euro brutto. Das Warburger, als auch das zukünftige Briloner Kino laufen unter der Bezeichnung Cineplex. Cineplex ist ein Zusammenschluss privater Familienbetriebe mit gemeinsamem Marketing, die jedoch keine Kette sind. Jeder Betrieb ist für sich autark. Im Bundesgebiet sind z. Zt. 500 Leinwände in diesem Zusammenschluss. Wer in Zukunft in Brilon einen Gutschein des Kinos erwirbt kann diesen auch problemlos in jedem anderen Cineplex Kino in Deutschland einlösen.

Kino ist ein Erlebnisbetrieb

Das Kino wird über fünf Säle in unterschiedlichen Größen verfügen. Kinoneubauten sind in ihrer Sitz- und Platzausstattung mit herkömmlichen Kinosälen nicht mehr vergleichbar. So beträgt die Höhendifferenz von Reihe zu Reihe 37 cm, die Sitzbreite 63 cm und jeder Sitzplatz hat eigene Armlehnen, das Teilen der Lehne mit dem Sitznachbar entfällt. Der große Saal hat ein Platzvolumen von 300 und der kleinste Saal von 60 Plätzen. Das Gesamtvolumen des umbauten Raumes beträgt 13.000 m³ und die nutzbare Fläche ist 3.000 m² groß. Bei voller Belegung aller Säle sind 800 Personen in den Kinos. Die Saal-Höhe des größten Saales beträgt acht Meter und die dort befindliche Leinwand hat eine Fläche von 106 m². Der Architekt wies darauf hin, dass in keinem der fünf Kinos Zuschauer direkt vor der Leinwand Platz finden werden und der Blickwinkel auf die Leinwand von allen Plätzen aus gut ist. Die geschaffenen Arbeitsplätze für das neue Kino gibt Ute Schlenker mit ca. 20 an, wobei sie darauf hinweist, dass Programmgestaltung und Eventplanungen von Warburg aus erfolgen.

Quelle: Peter Kasper

