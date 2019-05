Zum Nachmittag ging es in die Indoorhalle…

brilon-totallokal: Die Schulkinder des Kindergartens Regenbogen in Gudenhagen unternahmen am 17.05.2019 eine ganz besondere Abschlussfahrt zum Ketteler Hof nach Haltern am See.

Bei anfangs trockenem Wetter konnten die Kinder die tollen Klettergeräte und Wellenrutschen ausprobieren und in kleinen Wichtelhütten viel entdecken. Ob als Pirat, Tarzan oder Polizist, der Fantasie war keine Grenzen gesetzt.

Zum Nachmittag ging es in die Indoorhalle. Hier wurden die Kinder vom Nordpol über die Alpen bis ins Weltall geführt. Mit viel Freude an Bewegung wurde geklettert, balanciert und geforscht, bis um 18 Uhr die Heimreise angetreten wurde.

Die Kinder, Eltern und Erzieherinnen werden diesen tollen Ausflug noch lange in schöner Erinnerung behalten.

