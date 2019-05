CDU Altenbüren: Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft

Brilon-Totallokal: Manfred Göke weiter 1. Vorsitzender

brilon-totallokal: Altenbüren. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der CDU Altenbüren konnte der Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Diekmann zwei besondere Ehrungen vornehmen: Wolfgang Andreas und Hubert Schneider wurden für 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU geehrt. Ihnen wurde Dank und Anerkennung für diese langjährige Treue und Verbundenheit ausgesprochen.

In seinem Bericht stellte der 1.Vorsitzende Manfred Göke einige positive Veränderungen für Altenbüren vor: Der Kindergarten in Altenbüren wird in den nächsten beiden Jahren für 850.000 € umgebaut und erweitert, der entsprechende Ratsbeschluss wurde gefasst. Der Plan für den – schon seit Jahrzehnten von der CDU geforderten – Rad- und Fußweg entlang der Straße Elmerborg ist fertig, Baubeginn könnte 2020 sein. Außerdem wurden und werden einige Straßen wie z.B. Desmecke und Warenbergstraße erneuert sowie einige Wirtschaftswege instandgesetzt.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung waren die Neuwahlen des Vorstandes des CDU-Ortsverbandes Altenbüren. Manfred Göke wurde als 1. Vorsitzender wiedergewählt, ebenso Birgit Thiele als stellv. Vorsitzende. Weiter wurden gewählt: Werner Hohmann (Schriftführer), Karola Aufmkolk-Becker (stellv. Schriftführerin), Udo Göke (Kassierer), Tobias Hartmann (stellv. Kassierer), Heinz Meyer, Rudolf Meyer, Josef Funke, Rainer Friederichs (alle Beisitzer). Die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Antonius Aufmkolk und Josef Hartmann schieden aus dem Vorstand aus, Manfred Göke dankte ihnen für ihr jahrzehntelanges Engagement.

Die verschiedenen Varianten der Trassenführung der B 7n sorgten für intensive Diskussionen. Hierzu folgt noch ein weiterer Bericht.

Quelle: Manfred Göke, 1. Vorsitzender CDU Altenbüren (V.i.S.d.P.)

